İŞ-YAŞAM

ABD'nin en çok kazanan CEO'ları

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:01:58 HABERTURK.COM

Bloomberg, ABD’de 2016’nın en çok kazanan CEO’larını açıkladı. CEO’ların aldığı maaş, ikramiye ve ek desteklerin toplamına göre oluşturulan listede ilk sırada ABD perakende devi Walmart’ın CEO’su Marc Lore var. İşte ABD’nin en çok kazanan beş CEO’su ve yıllık kazançları:

  • 1 ABD'nin en çok kazanan CEO'ları
    1 | 19

    GINNI ROMETTY

    5. sırada IBM CEO’su Ginni Rometty var. 

  • 2 ABD'nin en çok kazanan CEO'ları
    2 | 19

    Maaş: 1.6 milyon dolar

    İkramiye: 4.9 milyon dolar

    Hisse primleri: 15.1 milyon dolar

    Prim ödemesi: 73.8 milyon dolar

    Emeklilik primi ve diğer gelirler: 1.2 milyon dolar

  • 3 ABD'nin en çok kazanan CEO'ları
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    Toplam gelir: 96 milyon 764 bin dolar

  • 4 ABD'nin en çok kazanan CEO'ları
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  • 5 ABD'nin en çok kazanan CEO'ları
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    ELON TUSK

    4. sırada Tesla'nın CEO'su Elon Tusk bulunuyor. 

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