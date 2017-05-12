ABD'nin en çok kazanan CEO'ları

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:01:58 | Güncelleme: 16:50:22
HABERTURK.COM
Bloomberg, ABD’de 2016’nın en çok kazanan CEO’larını açıkladı. CEO’ların aldığı maaş, ikramiye ve ek desteklerin toplamına göre oluşturulan listede ilk sırada ABD perakende devi Walmart’ın CEO’su Marc Lore var. İşte ABD’nin en çok kazanan beş CEO’su ve yıllık kazançları:
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GINNI ROMETTY
5. sırada IBM CEO’su Ginni Rometty var.
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Maaş: 1.6 milyon dolar
İkramiye: 4.9 milyon dolar
Hisse primleri: 15.1 milyon dolar
Prim ödemesi: 73.8 milyon dolar
Emeklilik primi ve diğer gelirler: 1.2 milyon dolar
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Toplam gelir: 96 milyon 764 bin dolar
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ELON TUSK
4. sırada Tesla'nın CEO'su Elon Tusk bulunuyor.
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Tusk, SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından biri.
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Maaş: 45 bin dolar
Prim ödemesi: 99.6 milyon dolar
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Toplam gelir: 99.7 milyon dolar
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SUNDAR PICHAI
2015'ten beri Google'ın CEO'su olan Hindistan doğumlu Sundar Pichai, 45 yaşında.
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Maaş: 650 bin dolar
Hisse primleri: 105 milyon dolar
Emeklilik primi ve diğer gelirler: 372 bin dolar
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Toplam gelir: 106 milyon dolar
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TIM COOK
Apple'ın CEO’su Tim Cook, 2. sırada
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Toplam gelir: 150 milyon dolar
Maaş: 3 milyon dolar
İkramiye: 5 milyon dolar
Hisse primleri: 141 milyon dolar
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Cook, Apple'ın vefat eden kurucusu Steve Jobs ile.
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Tim Cook, Steve Jobs'un dul eşi Laurene Powell ile de yakın arkadaş.
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MARC LORE
Listenin ilk sırasında ABD perakende devi Walmart’ın e-ticaret CEO’su Marc Lore var.
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Lore, Walmart’ın geçen yıl kurucusu olduğu e-ticaret şirketini 3 milyar dolara satın almasının ardından Walmart’ın e-ticaret operasyonlarının başına geçti. Lore bu satıştan 235 milyon dolar pay alarak 2016’nın en çok kazanan CEO’su oldu.
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Toplam gelir: 236 milyon dolar
Maaş: 346 bin dolar
İkramiye: 1 milyon dolar
Şirket satışından elde edilen gelir: 235 milyon dolar