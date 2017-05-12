Halikarnas Disko
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Halikarnas Disko yıkılıyor

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 1979'dan bu yana hizmet veren dünyaca ünlü Halikarnas Disko'da tahliye çalışmalarına başlandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:52:49 Güncelleme: 17:23:42 DHA

DHA'nın haberine göre, Kumbahçe Mahallesi'nde 38 yıl önce hizmete giren dünyaca ünlü Halikarnas Disko'nun işletmecisi, evli ve 4 çocuk babası 64 yaşındaki Süleyman Demir'in dün basın toplantısı düzenleyerek kapatma kararı aldığını açıklamasının ardından, bugün öğle saatlerinden itibaren tahliyeye başlandı.

Bir vinç üç kamyon ve 30 işçi ile diskoda başlatılan çalışmalarda, işletmenin restoran, müzik duvarı ve sahile bakan bölümündeki kafeterya alanındaki demir bariyerler ve duvarlar, Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü işçileri tarafından sökülmeye başlandı. Kumbahçe Mahallesi'nde diskonun malzemelerinin kaldırıldığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık içinde çalışmaları izledi.

 

Dünyaca ünlü diskonun işletmecisi Süleyman Demir, kurumun kapatma sebebiyle ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Böyle bir markayı kapatmak, asla aklımızın ucundan geçmezdi. Hukuki süreçleri sonuna kadar denedik. Mal sahibinin, mirasçısının çok olması ve mülklerini satmak istemeleri nedeniyle bir türlü uzlaşma sağlayamadık. Biz de diskoyu kapatma kararı aldık. Bu kararımızı açıklamadan iki hafta önce diskonun malzemelerini alarak boşaltmıştık.

Bugün belediye işçileri gelerek, mal müdürlüğünden kiraladığımız ve ecrimisil ödediğimiz yerlerde olan bölümleri kaldırmaya başladılar, olup biten budur. Duygum ise bir insanın 38 yıl yetiştirdiği evladının yuvadan uçup gitmesi gibi bir şey. Ne diyeceğim bilemiyorum."

Demir'in avukatı Murat Yüksel ise mahkemenin verdiği tahliye kararına dikkati çekip, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Biz karara itiraz ettik, temziye gönderdik, bunun ardından daha istinaf mahkemesi ve davanın Yargıtay aşaması var. Tüm bunlar bitmeden karar kesinmiş gibi hareket edilmesi bizleri üzdü. Biz de tahliye kararını verdik" dedi.

Hediyelik eşya mağazası işletmecisi Volkan Acar, "Bodrum turizmine çok önemli katkılar sağlayan bir teslimin kapanması içimizi acıttı. Bodrum ve turizm açısından ciddi bir kayıp olarak görüyorum" diye konuştu.

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