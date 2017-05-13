uçakta kolçak paylaşımı, Soarigami
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Uçakta kolçak savaşlarını bitirecek tasarımlar

Uçaklarda ekonomi sınıfında yolcuların en büyük sorunlarından biri küçük alanlar, özellikle de kolçakların paylaşımı. Ancak kolçak savaşlarını bitirebilecek tasarımlar da var

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:35:39 Güncelleme: 10:00:41

Habertürk Gazetesi’nden Güntay Şimşek’in konuyla ilgili yazısı şöyle:

Ekonomi sınıfında yolcu başına düşen küçük alanlar, yolcular arasındaki tartışmaların da sebebi. Orta koltuklarda ise ilave bir sorun daha var, kolçaklara kol koyma savaşı. Küresel uçak yolcusunun yüzde 95’inin ekonomi sınıfında seyahat ettiğini düşünürsek, küçük bir iyileştirmenin önemli neticeler doğuracağını tahmin edebiliriz.

Koltukların arasındaki kolçaklar, yolcu konforu için yıllardır yeni tasarım ve çözümlerin beklendiği noktalar. Her yıl kolçak savaşını bitireceğini iddia eden bir tasarım ortaya çıkar ama uygulamaya dönüşen pek olmaz. Bu hafta öne çıkan 3 kolçak tasarımından bahsetmek istiyorum. Daha önce bu köşede yazdığım Japon kâğıt katlama sanatı Origami’den esinlenilerek geliştirilen “Soarigami” adı verilen kolçak, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından dünyanın en inovatif seyahat ürünü seçilerek dikkat çekmişti.

Özel bir katlama şekli olan ürünü yanında getiren yolcu kolçağın üzerine yerleştiriyor ve böylece ortak kullanılması gereken kolçak aynı anda her 2 yolcunun tartışmadan kullanabileceği alana dönüşüyor. Seyahat öncesi ve sonrası düz hale dönüşerek kolayca taşınabilen Soarigami, çantalarda fazla yer kaplamıyor.

Bir başka ilginç tasarım ise (IFPL) adlı firmanın ürünü. Şirket üzerinde çalıştığı ürüne daha çok teknolojik açıdan yaklaşmış. Estetik ile ergonomiyi birleştiren geniş kol koyma alanıyla da dikkat çeken kolçak tasarımının üzerinde USB girişi bulunuyor. Ayrıca kabin görevlisini çağrı, okuma ışığı ve havalandırma ayarı gibi çeşitli noktalarda bulunan kontrol düğmeleri de kolçak üzerine yerleştirilerek, yolcu konforu artırılmış.

Johannesburg merkezli Mark Lentin tarafından geliştirilen “Armrest 2020” adı verilen tasarım ise farklı boyuttaki insanlara göre uyum sağlayabilen ve çeşitliye seviyelere göre ayarlanabilen bir kol dayama yeri sunuyor. Ayrıca kolçağa, uçak içi eğlence sistemini kumanda edebilecek, uçuş sırasında telefon görüşmesine imkân sağlayacak donanım ve sistemler de entegre edilebiliyor.

Yolcular arasındaki kolçak tartışmalarını sonlandırmak için başka tasarımlar da söz konusu ama uçak ve koltuk üreticileri tarafından atılmış henüz somut bir adım yok.

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