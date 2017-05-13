Günde 3 milyon m3 su tüketen megakente 3 yeni baraj yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ Genel Kurulu, önceki gün Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında yapıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, genel kurula sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen 2016 yılı bilanço ve faaliyet raporuyla ilgili söz alan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Fatih Turan, halihazırda yıllık verimi 1 milyar 820 milyon metreküp olan su kaynağı bulunduğunu, günlük ortalama su tüketiminin yaklaşık 3 milyon metreküp olduğunu kaydetti.

İSKİ verilerine 2012 yılında 2 milyon 385 bin metreküp olan günlük su tüketiminin nüfus artışıyla birlikte 4 yılda 615 bin

metreküp artış gösterdiği görülüyor. Dün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 85 seviyesinde.

3 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

İSKİ’nin 5 milyondan fazla abonesinin olduğunu söyleyen Fatih Turan, atıksuyu ve yağmur suyu kanalları işleri, su depoları inşaatları, dere ıslah çalışmaları, atıksu tünelleri, içmesuyu tünelleri, atıksuların geri dönüşümü çalışmaları gibi yatırımlarla birlikte İSKİ’nin 2017 için yaklaşık yatırım tutarının 3 milyar TL olduğunu ifade etti.

İSKİ Genel Müdürü Turan, Asya yakasında İsaköy ve Sungurlu barajlarının, DSİ’nin 2017 yatırım programında olduğunu vurgulayarak,her iki barajın bu yıl içinde yapım ihalelerine çıkılmasının düşünüldüğünü belirtti. Avrupa yakasında Karamandere Barajı için planlama çalışmalarının devam ettiğini de duyuran Turan, “Rezve Deresi’nden de yıllık 235 milyon metreküp su almayı planlıyoruz. Bu kapsamda, oradaki eşsiz tabiata zarar vermeden, 4 metre çapında 41 kilometre uzunluğunda bir tünelle, suyu taşımayı planlıyoruz. Zemin etüdü çalışmaları devam eden projemizin tamamlanmasıyla inşaat ihalesine çıkacağız” diye konuştu.

TÜNEL İHALE AŞAMASINDA

“Melen suyunun İstanbul’a ulaştırmasıyla arıtma kapasitesininde artırılması gerektiğini kaydeden Turan, “Bunun için Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi’mizde kapasite artırımına gideceğiz. Cumhuriyet 2. kademe için ihale çalışmalarımız devam ediyor. Nüfusu daha fazla olan Avrupa yakasına su ulaştırmak için Melen sistemine bir ilaveye ihtiyacımız var.

Melen suyunun Avrupa yakası su dağıtım sistemine entegrasyonu için 3 metre çapında 22 kilometre uzunluğunda

bir tünel inşa edeceğiz. KâğıthaneBahçelievler-Sefaköy hattı tüneli, ihale aşamasında. Bu tünel, Büyükçekmece-İkitelli su dağıtım sistemimizin de güvencesi olacak” dedi.

Fatih Turan, su havzalarının mutlak koruma alanlarını kamulaştırmaların sürdüğünü de dile getirerek, “2017 sonu itibarıyla kamulaştırma oranımızı yüzde 77 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

MELEN AVRASYA TÜNELİ'NİN İKİ KATI

İstanbul’a yaklaşık 190 kilımetrelik uzaklıktan su taşıyan Melen Projesi inşaatının yüzde 80’nin yapıldı- ğını, bu yıl sonu ise tamamlanacağını vurgulayan Turan, Melen Projesi’nin büyüklüğünü Avrasya Tüneli ile kıyaslayarak anlattı. Turan, şöyle konuştu: “Avrasya Tüneli’nin maliyeti yaklaşık 5 milyar TL. Melen sisteminin maliyeti ise 9 milyar TL. İSKİ olarak 2007 yılından bu yana Melen’den su alıyoruz.

Melen Projesi’nin 3. hattına devam ediyoruz. 3 metre çapında, 131 kilometre uzunluğunda isale hattında 114 kilometre boru döşedik. Melen’in tamamlanmasıyla neredeyse şu an sahip olduğumuz rezerv miktarı kadar bir kaynağı şehre kazandırmış olacağız. Bütün bu yatırımlar neticesinde şunu söyleyebiliriz; 1 milyar 77 milyon metreküplük verimiyle Melen, İstanbul’un daimi sigortası olacaktır.”

Melen gibi İstanbul’a taşınacak olan Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Mutlu (Rezve) Deresi’nden yıllık 235 milyon metreküp su alınması planlanıyor.