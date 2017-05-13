2023'e kadar karayolu ulaşımına 166 milyar TL yatırım yapılacak

DHA'nın haberine göre, karayollarının güvenliğini ve en verimli şekilde hizmet vermesini sağlayan en son teknolojiler, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Intertraffic İstanbul 9. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı'nda tanıtılacak.

Dünya genelinde nüfus kırsaldan kente yığılıyor. Bu durum özellikle büyük şehirleri kaldırabileceklerinden fazla nüfusa hizmet vermeye zorluyor. Örneğin, 14.8 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da her gün 26 milyon kişi seyahat ediyor ve trafikte ortalama 45 dk geçiriyor.

Günlük trafiğe çıkan araç sayısı ise 2.25 milyon ve her gün 520 yeni araç trafiğe katılıyor. Türkiye genelinde özellikle büyükşehir belediyeleri bu büyük nüfus ve mobiliteyi yönetebilmek için akıllı şehir uygulamalarına yatırım yapıyor. Akıllı şehir çözümleri ise yüzde 94'lük oranla en çok ulaşım alanında kullanılıyor.

Kişi, araç ve altyapı iletişimini daha akıllı hale getirerek daha güvenli bir ulaşım için doğa dostu, teknolojik çözümler sunan uygulamalardan oluşan Akıllı Ulaşım Sistemleri, çözüme giden yolun en önemli bileşenlerinden biri. Özellikle büyükşehirlerde günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik, hızlı ve konforlu çözümler sunarak entegre ulaşım sistemlerine katkı sağlayan park sistemleri uygulamaları ve ülke genelinde büyük resme bakıldığında trafik yönetimi ve planlaması, yol güvenlik ekipmanları, ulaşım alt yapı sistemleri, ulaşımda güvenliği ve karayollarının en verimli şekilde kullanılmasında öne çıkıyor.

2023 YILINDA KARAYOLU AĞIMIZ 67 BİN 000 KM'YE ULAŞACAK

Dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi olan ülkemizi, 2023 yılında dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisinden birine dönüştürmenin temel hedef olduğunu ifade eden Intertraffic İstanbul Fuarı Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Ekonominin ve yaşam kalitesinin can damarı olan ulaşım, bu büyük hedefe ulaşmamız için en önemli araçlarımızdan biri.

Bu nedenle ülkemiz en büyük yatırımlarını birbiri arkasına ulaşım sektöründe yapıyor. Çok kısa süre önce 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 102'nci yıldönümünde Avrupa'yı Asya'ya dördüncü kez bağlayacak 1915 Çanakkale Köprümüzün temeli atıldı. Ulaştırma Bakanlığımızın Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 2023 Belgesi'ne göre; 2023 yılında kadar sadece karayolu ulaşımına toplam 166 milyar TL. yatırım yapılması hedefleniyor.

Tüm bu yatırımlar gerçekleştiğinde bölünmüş yollarımızın toplamı 32 bin 000 km.ye, Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılacak otoyol uzunluğumuz 7 bin 500 km.ye yükselecektir. bugün itibariyle 1000 km2'ye düşen 2,5 km.lik otoyol uzunluğumuz 9,2 km'ye yükselerek AB ülkelerinin ortalama değerine ve toplam karayolu ağımız 67 bin 000 km.'ye ulaşacaktır" dedi.

GELİŞEN TEKNOLOJİ ULAŞIM SİSTEMLERİNİ AKILLANDIRIYOR

Ulaşım yatırımlarda teknolojinin önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Uluslararası ulaşım sektörü iki yılda bir İstanbul'da Intertraffic İstanbul 9. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı'nda biraraya gelerek ulaşımın geleceğine dair en son teknolojileri paylaşıyor ve ekonomimiz için önemli işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Intertraffic İstanbul, sektör için çok önemli çünkü, Türkiye'nin ulaşım ile ilgili uluslararası tek organizasyonu. Kamudan özel sektöre ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yer alacağı fuar, bu yıl 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 90'dan fazla ülkeden ziyaretçi ve 200 firmanın katılımı ile gerçekleşecek" dedi.

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR TÜRKİYE'DE TRAFİK KAZALARINI YÜZDE 62 ORANINDA AZALTTI

Ulaşımda güvenlik konusuna da değinen Intertraffic İstanbul Fuarı Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ulaşım yatırımları ile sürücülere sağlanan daha güvenli, rahat ve konforlu araç kullanım imkanları sonucu, taşıt sayısında ve dolaysıyla araç trafiğinde yaşanacak önemli orandaki artışlara rağmen, özellikle başta hatalı sollamalar olmak üzere diğer yol kusurlarından kaynaklanan ve can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarında önemli oranda azalma olacağını belirtti. Ilıcalı, son dönemde yapılan bölünmüş yollardan sonra trafik kazalarında yüzde 62 azalma olduğuna da dikkat çekti.

ULUSLARARASI ULAŞIM SEKTÖRÜ MAYIS AYINDA INTERTRAFFİC İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Intertraffic İstanbul 9. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 90'dan fazla ülkeden ziyaretçi ve 200 firmanın katılımı ile gerçekleşecek. UBM NTSR tarafından düzenlenen Intertraffic İstanbul, akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemleri alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin 3 gün boyunca uluslararası bağlantılar kurmasına olanak sağlayacak.

Fuara başta T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Özel İdareler, Belediyeler, Müteahhit, Proje ve Danışmanlık Firmaları ve ulaştırma alanında faaliyet gösteren tüm üreticilerin katılması hedefleniyor.

Sektörün en önemli hedef pazarları arasında yer alan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İran, Irak, Suudi arabistan, Katar, Rusya ve özellikle Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetleri'nden önemli bir ziyaretçi katılımı bekleniyor. Ayrıca, bu yıl ilk kez düzenlenecek Intertraffic İstanbul İnovasyon Ödülleri' ile Belediyeler, Akıllı Ulaşım ve Park Çözümleri kategorilerinde sektöre ilham veren yenilikçi projeler seçilecek.