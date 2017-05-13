İŞ-YAŞAM

Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:46:40 AA

Ereğli'de tezgah görmeden alıcı bulan, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliği sahip Osmanlı çileğinin ilk ürünleri toplanmaya başlandı

  • 1 Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka
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    Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede sadece 3 köyde 8-10 aile tarafından üretilen Osmanlı çileği, mayıs ayının ilk haftalarından itibaren sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanıyor.

  • 2 Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka
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    Kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep edilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. Kilosu 30 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve yurt dışından tonlarca talep bulunuyor.

  • 3 Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka
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    Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve dışından gelen yoğun talebin büyük bir çoğunluğunun karşılanamadığını söyledi.

  • 4 Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka
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    Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ton toplanan Osmanlı çileğinin bu yıl da aynı oranda toplanmasının hedeflendiğini anlatan Çetinkaya, "Rekoltemiz bir yıl öncekiyle hemen hemen aynı, durağan halde. Elimizde herhangi bir fide gelişimi olmadığı için yeni bahçeler kurulmamıştır." dedi.

  • 5 Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka
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    İlçede kurum ve kuruluşların desteği ile geçtiğimiz aylarda 5 dönüm alan üzerine kurulan Osmanlı çileği fide üretim merkezinin, fide üretim çalışmalarına başladığını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

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