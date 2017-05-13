Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka

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"Bu yılki rekolteyi en dip noktası olarak görüyoruz çünkü çevremizdeki kurum ve kuruluşların desteğiyle yeni bir fide üretim merkezi kurduk. Bunun için de son derece mutluyuz. Ne kadar fide o kadar üretim demektir. Şu anda 5 bin kök Osmanlı çileği ektik. Bunun en kötü şartlarda 3 fide vereceğini düşünürsek 15 bin adet fide kasım ayında elde edilecektir ve üreticilere dağıtılacaktır. Bu miktarlar devam ettiği sürece Ereğli'deki Osmanlı çileği fidesine duyulan ihtiyaç kısa sürede ortadan kalkacaktır. Yeni çilek bahçeleri oluşturulması ile rekolte de yüzde yüzlük bir artış beklenmektedir."