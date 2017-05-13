Osmanlı çileğinin rengi de tadı da başka

Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede sadece 3 köyde 8-10 aile tarafından üretilen Osmanlı çileği, mayıs ayının ilk haftalarından itibaren sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanıyor.
Kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep edilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. Kilosu 30 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve yurt dışından tonlarca talep bulunuyor.
Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve dışından gelen yoğun talebin büyük bir çoğunluğunun karşılanamadığını söyledi.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ton toplanan Osmanlı çileğinin bu yıl da aynı oranda toplanmasının hedeflendiğini anlatan Çetinkaya, "Rekoltemiz bir yıl öncekiyle hemen hemen aynı, durağan halde. Elimizde herhangi bir fide gelişimi olmadığı için yeni bahçeler kurulmamıştır." dedi.
İlçede kurum ve kuruluşların desteği ile geçtiğimiz aylarda 5 dönüm alan üzerine kurulan Osmanlı çileği fide üretim merkezinin, fide üretim çalışmalarına başladığını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti: