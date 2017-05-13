İŞ-YAŞAM

Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:03:23 AA

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu koordinesinde bıçak ustası iki kardeşin, bor ve kendi hazırladıkları bileşimle 10 kat fazla sertleştirdikleri çeliği kullanarak ürettikleri Sivas bıçağı, demiri kesiyor

  • 1 Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor
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    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kumruoğlu ile Sivaslı bıçak ustaları İbrahim ile İsmail Gölebatmaz kardeşler, çeliğin normalden daha sert olması ve kullanım alanlarının artırılması için çalışma yürüttü.

  • 2 Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor
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    Bıçak ustaları, bor ve 9 bileşimli karışımla harmanladıkları çeliği, dövme tekniğini de kullanarak 10 kat fazla sertleştirmeyi başardı. Ustalar, sertleşen çelikten ürettikleri bıçakla, çekiç yardımıyla inşaat çivisini kesebiliyor.

  • 3 Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor
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    Doç. Dr. Kumruoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, boru kullanarak yeni bir bıçak geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bor elementini çelikte kullandık. Bu uygulama çeliğin özelliklerini artırdı. Özellikle Sivas bıçağı olağanüstü özellikler kazandı." dedi.

  • 4 Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor
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    Bu çalışmayla çeliğin keskinlik ve aşınma direncinin arttığını vurgulayan Kumruoğlu, şunları kaydetti:

    "1010 diye tabir edilen çeliğin sertleşme kabiliyeti yoktur. Biz bu çeliklere yöntemimizi uyguladık ve çok yüksek seviyede bir sertlik sağladık. Bunu piyasada kullanılan diğer çeliklere de uyguladık. Titanyum grubu alaşımlara da denedik ve bunda da aşınma direncinin, kesme kabiliyetinin arttığını gördük.

  • 5 Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor
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     Yaptığımız iş, sadece geleneksel el sanatlarında kullanılan bıçağı geliştirmek değil, savunma, imalat sanayisi, uzay teknolojileri gibi birçok alanda ve yüksek performanslı aşınma direnci gerektiren yerlerde aşınma ihtiyacını karşılayacak bir alaşım geliştirmek. Bor ve geliştirdiğimiz reçeteyle Sivas bıçağı artık dünya literatürüne girecek düzeyde muazzam bir seviyeye taşındı."

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