Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor

4 | 8

Bu çalışmayla çeliğin keskinlik ve aşınma direncinin arttığını vurgulayan Kumruoğlu, şunları kaydetti:

"1010 diye tabir edilen çeliğin sertleşme kabiliyeti yoktur. Biz bu çeliklere yöntemimizi uyguladık ve çok yüksek seviyede bir sertlik sağladık. Bunu piyasada kullanılan diğer çeliklere de uyguladık. Titanyum grubu alaşımlara da denedik ve bunda da aşınma direncinin, kesme kabiliyetinin arttığını gördük.