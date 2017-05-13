Zonguldak'tan Avrupa'ya yılda 1500 ton salyangoz ihracı

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Oradaki ana alıcılar diğer Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya ihracat yapıyorlar. Bu Fransa'nın olmazsa olmazı aperatif bir yemeğidir. Nasıl midye bizde tüketiliyorsa, onlarda da salyangoz o şekilde tüketilmektedir. Paris yılda 50 milyon turist çekmektedir. Fransa'ya gelen her bir turist bu salyangozu tatmak için sıraya giriyor" diye konuştu.





