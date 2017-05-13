Zonguldak'tan Avrupa'ya yılda 1500 ton salyangoz ihracı

Fabrika sahibi Sadık Ayanoğlu, yılda 1500 ton salyangozu Fransa başta olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti'ne ihraç ettiklerini, bir nevi atıl olan bir ürünü ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.
Sadık Ayanoğlu'nun ağabeyleri Yılmaz ve İzzet Ayanoğlu, 1960'lı yıllarda canlı salyangoz toplayarak ihracatçılara satmaya başladı. Makine Mühendisi Sadık Ayanoğlu, ağabeylerinin yaptığı işi büyütüp ihracatı kendisinin yapabileceğini düşünerek 1997'de 3 milyon lira yatırımla salyangoz işleme fabrikası kurdu.
Nisan ve mayıs aylarında Trabzon, Samsun, Düzce, Giresun gibi Karadeniz illeri ağırlı Türkiye'nin dört bir yanından köylüler tarafından toplanan salyangozlar, nakliyeciler tarafından fabrikaya getiriliyor.
Fabrikada kabuğundan ayrılan salyangozlar buzlanarak yüzde 90'ı Fransa olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Yüksek protein ve düşük yağ oranıyla değerli bir besin olan salyangoz bu ülkelerde yoğun tüketiliyor.
Ayanoğlu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Ayanoğlu, fabrikayı kurduğu ilk yıllardaki yıllık 1 milyonluk ihracatını şimdi yıllık 1500 ton ile 2 milyon 500 bin dolara kadar çıkardıklarını söyledi. Fabrikada 100 kişinin çalıştığını ifade eden Ayanoğlu, "Bir nevi atıl olan bir ürünü ülkemize döviz kazandırarak binlerce kişiye ekmek sağlamaktayız. Bunu toplayanları da düşünürsek on binleri buluyor istihdam sağladığımız kişi sayısı.