İŞ-YAŞAM

15 Temmuz şehitleri anısına 8 kilo altından tank yaptı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:49:17 DHA

Kahramanmaraşlı kuyumcu Mehmet Reyhanlıoğlu, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların anısına 8 kilo 24 ayar saf altından tank yaptı. Reyhanlıoğlu, yaptıkları tankın paha biçilemez olduğunu söyledi

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    DHA'nın haberine göre, kuyumcu Mehmet Reyhanlıoğlu, atölyesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 8 kilo 24 ayar saf altın kullanarak tank yaptı.

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    Reyhanlıoğlu, 10 ayda tamamı altından yapılan tankı, kentte dün 13'üncüsü açılan Ortadoğu Kahramanmaraş Altın Mücevher Gümüş ve Saat Fuarı'nda sergilemeye başladı.

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    Saf altın kullanılan tankı 15 Temmuz şehitleri anısına yaptıklarını söyleyen Reyhanlıoğlu, tankı satmayacaklarını ve müzede sergileyeceklerini belirtti. Reyhanlıoğlu, şöyle dedi:

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    "Bugün yaşıyorsak, gerçekten evimize rahatça gidebiliyorsak, çocuklarımızı sevebiliyorsak 249 şehidimizin sayesinde yaşıyoruz. Şehitlerin anısına yapıldığı için tanka hem maddi, hem de manevi olarak değer biçilemez. Onları unutmamak, o günü yaşatmak, nesilden nesile bunu unutturmamak adına kendi müzemize koyacağız bu tankı."

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