15 Temmuz şehitleri anısına 8 kilo altından tank yaptı

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"Bugün yaşıyorsak, gerçekten evimize rahatça gidebiliyorsak, çocuklarımızı sevebiliyorsak 249 şehidimizin sayesinde yaşıyoruz. Şehitlerin anısına yapıldığı için tanka hem maddi, hem de manevi olarak değer biçilemez. Onları unutmamak, o günü yaşatmak, nesilden nesile bunu unutturmamak adına kendi müzemize koyacağız bu tankı."