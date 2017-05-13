15 Temmuz şehitleri anısına 8 kilo altından tank yaptı

DHA'nın haberine göre, kuyumcu Mehmet Reyhanlıoğlu, atölyesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 8 kilo 24 ayar saf altın kullanarak tank yaptı.
Reyhanlıoğlu, 10 ayda tamamı altından yapılan tankı, kentte dün 13'üncüsü açılan Ortadoğu Kahramanmaraş Altın Mücevher Gümüş ve Saat Fuarı'nda sergilemeye başladı.
Saf altın kullanılan tankı 15 Temmuz şehitleri anısına yaptıklarını söyleyen Reyhanlıoğlu, tankı satmayacaklarını ve müzede sergileyeceklerini belirtti. Reyhanlıoğlu, şöyle dedi:
"Bugün yaşıyorsak, gerçekten evimize rahatça gidebiliyorsak, çocuklarımızı sevebiliyorsak 249 şehidimizin sayesinde yaşıyoruz. Şehitlerin anısına yapıldığı için tanka hem maddi, hem de manevi olarak değer biçilemez. Onları unutmamak, o günü yaşatmak, nesilden nesile bunu unutturmamak adına kendi müzemize koyacağız bu tankı."
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