TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Anneler Günü'ne özel mesaj paylaştı

Hisarcıklıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Anne sevgisinin yeryüzünde hiçbir şeyle mukayese edilemeyeceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, anne yüreğinin dünyanın en yumuşak, en merhametli yeri olduğunu dile getirdi.

Her güzel şeyin altında annelerin imzası bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fedakarlığa ve karşılıksız sevgiye örnek isteseler sadece ‘anne’ cevabını verebilirsiniz. Anneler toplumun temel direğidir. O direk var olduğu müddetçe toplum ayakta kalır.

Kadınlarına ve annelerine gereken değeri vermeyen toplumların, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkum olacakları bir gerçektir.



Bizim inancımızda, anneye sevgi ve hürmet emredilmiştir. 'Annesinin gönlünü kıran büyük günah işler' bizim kültürümüzün en önemli uyarılarındandır.



Kadınlarımızın, annelerimizin aynı zamanda ekonomiye ve ticarete ellerini dokundurduklarında ne güzel bir bereketin ve başarının altına imza attıklarını da sayısız örnekle biliyoruz.



Türk iş dünyası olarak, kadınlarımızın ekonomi içindeki varlıklarını artırmanın en önemli hedeflerimizden biri olduğunu özellikle belirtmek isterim. Anneler gününüz kutlu olsun."