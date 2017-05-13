"Online alışverişte giyim çılgınlığı yaşanıyor"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, online alışverişte giyim çılgınlığı yaşandığını ifade ederek, giyim ve ayakkabı kategorisinin, çok kanallı perakendecilerin e-ticaret cirosunun içindeki payını yüzde 39 artırdığını, tüketici elektroniğinin ise yüzde 33 büyüdüğünü bildirdi.

Orhun, online ticarette öne çıkan tüketici tercihleriyle pazar rakamlarını paylaştı.

E-ticaretin, tüketici morali ile doğrudan alakalı olduğunu belirterek, "İnternete giren bir kişinin morali yüksek değilse, o kişiyi alışveriş için motive etmek hiç de kolay değildir. 2016’da tüketicinin alışverişe ilgisini azaltan birçok faktöre rağmen, geçtiğimiz yıl yüzde 30 civarında başarılı bir büyüme oranı yakaladık. 2016’yı cirosal olarak yüzde 24 büyümeyle ve 30,8 milyar hacimle kapattık. Dolar bazında ise yüzde 13 oranında büyüdük.

Toplam perakende içindeki e-ticaret hacmi yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ancak bu ciroyu yaklaşık 850 şirket gerçekleştiriyor. ABD’de bu sayı 100 bine yakın. Tüm bu rakamları göz önünde bulundurunca, e-ticaret sektörünün yeni oyunculara ve büyümeye açık olduğu görülüyor. Önceki yıllarda şahit olduğumuz yüzde 50 büyümeyi sağladığımızda, 3-4 yıl içinde hedefimize ulaşmış olacağımızı ve yüzde 6 seviyesinin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de e-ticaret sektörünün yüzde 50 altındaki büyümesinin sektör paydaşlarını tatmin etmediğini ifade eden Orhun, "Umarız ki 2017’de yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme yakalarız. Paket sayısı olarak 130 milyon hedefimiz var. Sektörümüz, halihazırda paydaşlarıyla beraber 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ciro artışına paralel olarak bu sayıyı da artırmayı hedefliyoruz. Eğer İngiltere’deki perakende içindeki yüzde 15’lik e-ticaret oranı gibi bir oranı yakalarsak, sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak 1 milyon kişiye istihdam sağlayacaktır." diye konuştu.

"E-BİLET KATEGORİSİ HIZLA BÜYÜYECEK"

Orhun, e-ticaretin öne çıkan ürün segmentlerini şöyle aktardı:

"Türkiye e-ticaret pazarında hem sipariş adedi hem de cirosal büyüklüğü ile giyim ve tüketici elektroniği ön sırada. Online alışverişte giyim çılgınlığı yaşanıyor diyebiliriz. Giyim ve ayakkabı kategorisi, çok kanallı perakendecilerin e-ticaret cirosunun içindeki payını yüzde 39 artırdı. Tüketici elektroniği ise yüzde 33 büyüdü. Çok kanallı perakendecilerin e-ticaret cirolarına baktığımızda elektroniğin 2,4 milyar lira, giyimin ise 1,2 milyar liralık hacme ulaştığını görmekteyiz.

Kanal bazında inceleme yaptığımızda toplam cironun 11,3 milyar liralık kısmının satışını sadece internetten yapan şirketler gerçekleştirirken, 6,2 milyar lira ise çok kanallı perakendecilerden geldi. Tatil ve seyahat şirketleri yüzde 13 büyüyerek 10,1 milyar liralık hacim gerçekleştirirken, yasal bahis sitelerinin cirosu ise 3,2 milyar lira oldu.

Burada şu bilgiyi de vermek gerekiyor, Türkiye’de her yıl ortalama 10 bine yakın kültür, sanat ve spor etkinliği düzenleniyor. TÜİK verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 57 milyon 148 bin sinema, 5 milyon 853 bin de tiyatro bileti satıldı. Futbolda ise 2015 rakamlarına göre sadece dört büyük takıma bakıldığında yaklaşık 20 milyon derbi bilet satışını görmekteyiz. Bütün bu göstergeler de e-bilet kategorisinin hızla büyüyeceğini gösteriyor."

E-ticaretin artık yasalarca tanımlı bir sektör hüviyetine kavuştuğunu belirten Orhun, "Devletimizin e-ticarete bakış açısı çok pozitif. E-ticaret yasası için şu anda yönetmelikler üzerine çalışmalar devam ediyor. Yönetmelikler çok önemli çünkü e-ticaret şirketlerinin gelişebilmesi için yönetmeliklerin global normlara uygun olması gerekli. Türkiye’de ticaret yaparken, yerli bir firmanın uyacağı standartlar ve yükümlülükler ile yabancı firmanın Türkiye’deki faaliyetlerinde uyacağı standart ve yükümlülüklerin aynı olması lazım. Sektörümüz, ekonominin kayıt altına alınmasındaki katalizör rolü, yarattığı istihdam ve Türk halkına modern bir hayat standardı sunması açısından çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"E-TİCARET FİRMALARININ MOBİLDEN ELDE ETTİĞİ TRAFİK YÜZDE 50'LERİN ÜZERİNE ÇIKTI"

E-ticaret sektörünün toplam perakende içinde yüzde 3,5’lik bir paya sahip olduğu bilgisini veren Orhun, toplam internet penetrasyonunun yüzde 78, mobil internet penetrasyonunun ise yüzde 65 seviyesinde olduğunu kaydetti. Hakan Orhun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam internet ve özellikle mobil internet kullanımı ve buradaki siparişler artıyor Ancak internetteki kesiminin tamamı değil, yüzde 43’ü buradan alışveriş yapıyor. Dünyada e-ticaretin perakende içindeki payı gelişmiş ülkelerde yüzde 7,8. Bizde bu rakam henüz yüzde 3,5 düzeyinde... Bu nedenle Türkiye e-ticaret alanında büyük bir potansiyel barındırıyor diyebiliriz. 2023’e geldiğimizde Türkiye’de e-ticaretin payı yüzde 15’ler seviyesine yükselecek ve 1 milyon kişiye istihdam kaynağı olacak.

E-ticaret şirketlerinin yatırımlarına baktığımızda ise mobil ticaretin e-ticaret içindeki payını artırdığını görüyoruz. E-ticaret firmalarının hacimleri içindeki uygulamalar ve mobil cihazlar aracılığı ile elde ettikleri trafik yüzde 50’lerin üzerine çıktı. Bu nedenle her e-ticaret şirketi bu konuya çok ciddi yaklaşıyor ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu konuda yatırımlar yapıyor. Tüketicilerin sık alışveriş yaptığı siteler de iyi bir mobil deneyimini mobil uygulama yatırımları ile besliyor."