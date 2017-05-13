Emirates Airline, laptop yasağı, Donald Trump
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Emirates Airline'ın kârı yüzde 82 düştü

Ortadoğu’nun en büyük havayolu şirketi Emirates Airline, son beş yılda ilk kez kârının düştüğünü açıkladı. Şirketin yıllık kârındaki yüzde 82’lik sert düşüşün, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye dahil Ortadoğu ve Afrika’nın belirli ülkelerinden gelen uçuşlara yönelik laptop yasağından kaynaklandığı belirtildi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:39:02 Güncelleme: 13:59:54 HABERTURK.COM

Dubai merkezli Emirates Airline, mart sonunu kapsayan bir yıllık kârının yüzde 82 düşerek 354 milyon dolara gerilediğini duyurdu. Şirketin kârı son olarak 2011-2012 döneminde düşmüştü.

Emirates’ten yapılan açıklamada, kârdaki ciddi azalmada İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı ve ABD'nin Ortadoğu'dan yapılan seyahatlere bazı sınırlamalar getirmesi gibi "istikrarsızlık yaratan olayların" etkili olduğu kaydedildi.

Emirates Airline Başkanı Şeyh Ahmed bin Said el Maktum da, önümüzdeki yılın da kendileri için zor geçmesini beklediklerini söyledi.

Ortadoğu’daki havayolu şirketleri, son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle yaşanan bütçe kesintilerinden de etkileniyor. Dolarda yaşanan yükseliş de Ortadoğu’daki şirketleri olumsuz etkiliyor.

ABD, bir süre önce terör tehdidi gerekçesiyle Türkiye dahil belirli ülkelerden uçuşlar için laptop yasağı başlatmıştı.

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