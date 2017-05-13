3. Havalimanının yarısından fazlası tamamlandı

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti.
Akçayoğlu, 3. Havalimanı'nda düzenlenen, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon İmza Töreni"deki konuşmasında, 3. havalimanının, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olma niteliğini taşıdığını söyledi.
Çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Akçayoğlu, "Projemizin yüzde 52’sini tamamladığımız bugünlerde, 2 bin 800 beyaz, 23 bin 200’ü mavi yaka olmak üzere toplam 26 bin kişi canla başla havalimanımızı Türkiye ile buluşturmak için çalışıyor" diye konuştu.
İnşaat sektörünün en büyük sorunlarından birinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarının doğru şekilde uygulanmaması olduğunu dile getiren Akçayoğlu, şöyle devam etti:
"İş sağlığı ve güvenliğini işimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Önceliğimiz güvenlik bilinci ile sıfır kazadır."