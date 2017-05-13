İŞ-YAŞAM

3. Havalimanının yarısından fazlası tamamlandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:14:25 AA

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti

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    İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yapımı devam eden 3. Havalimanının yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti. 

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    Akçayoğlu, 3. Havalimanı'nda düzenlenen, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon İmza Töreni"deki konuşmasında, 3. havalimanının, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olma niteliğini taşıdığını söyledi.

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    Çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Akçayoğlu, "Projemizin yüzde 52’sini tamamladığımız bugünlerde, 2 bin 800 beyaz, 23 bin 200’ü mavi yaka olmak üzere toplam 26 bin kişi canla başla havalimanımızı Türkiye ile buluşturmak için çalışıyor" diye konuştu.

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    İnşaat sektörünün en büyük sorunlarından birinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarının doğru şekilde uygulanmaması olduğunu dile getiren Akçayoğlu, şöyle devam etti:

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    "İş sağlığı ve güvenliğini işimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Önceliğimiz güvenlik bilinci ile sıfır kazadır."

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