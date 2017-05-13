3. Havalimanının yarısından fazlası tamamlandı

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Önümüzdeki yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkacağı bilgisini veren Akçayoğlu, "Havalimanımız tamamlandığında yan sektörlerle birlikte 225 bin kişiye istihdam yaratmış olacak. Bu kadar yüklü bir çalışan sayısına ve istihdam potansiyeline sahip başka bir proje şu an ülkemizde mevcut değil. Bu özelliği ile de İstanbul yeni havalimanı, istihdamın lokomotifi olacak" şeklinde konuştu.