Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı üçüncü havalimanının THY, Türkiye ve bölgesi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Üçüncü havalimanı hikayeyi tamamen değiştiriyor.
Dünyanın en büyük havalimanlarından birini İstanbul'da inşa ederek akıllı ve tam teşekküllü bir havalimanıyla yolcuların çok rahat konaklayabilecekleri, uçaklarını transfer olarak değiştirebilecekleri ve aynı zamanda havalimanındaki imkanlardan yararlanabilecekleri muhteşem bir ortam oluşturulacak." dedi.
Aycı, "Havalimanı, Türkiye ile dünyayı birbirine bağlayacak. Üçüncü havalimanı ülkeleri ticari olarak, turizm olarak ve seyahat olarak birbirine bağlayacak çok önemli dev bir proje. Üçüncü havalimanı aynı zamanda THY'nin büyüme hızıyla birleştiğinde İstanbul bölgesinde çok değerli bir transfer merkezi haline dönüşecek. Türk Hava Yolları da bununla birlikte büyüyecek.Yeni havalimanı tamamlandığında THY'i bir kaç seviye daha yukarıya taşıyacak." diye konuştu.
Çevre dostu yeni havalimanına yaklaşık 550 uçağın park edebileceğini anlatan Aycı, şöyle devam etti:
"Hava taşımacılığı rekabetin oldukça yüksek olduğu bir sektör. Türkiye sadece İstanbul'a bir havalimanı inşa etmiyor. Özellikle transit yolcular için büyük bir rekabet söz konusu. THY yolları her gün hizmet kalitesini artırmaya çalışıyor.