Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak

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Şimdi ise 40'ı aştı. Bence Afrika kendi potansiyelinden dolayı da yatırım yapılmayı hak ediyor. Bu nedenle THY Afrika'da bir numara oldu. Bunu 6-7 yıl gibi kısa bir sürede başardık. Afrika bölgesine odaklanmaya ve bu vizyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.