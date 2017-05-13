TESK Genel Başkanı Palandöken'den önemli açıklamalar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 31 Aralık 2017'de sona ereceğini belirterek, "Mevcut tavan fiyat uygulaması 12 Nisan 2018'e kadar sürdürülmeli. Böylelikle tüm sürücüler, düşük fiyattan yararlanmış olur." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 12 Nisan'da başladığını ve 31 Aralık 2017'de sona ereceğini hatırlattı.

Trafik sigortası poliçelerinin 1 yıl için düzenlendiğini, 1 Ocak-11 Nisan 2017 arasında poliçesi düzenlenen yüzbinlerce esnafın, yüksek fiyattan prim ödemek zorunda kaldığını ifade eden Palandöken, "12 Nisan'dan sonra poliçesi yenilenenler ise çok daha ucuz fiyattan yararlandı. Bu 3,5 aylık sürede mağdur olan esnafın mağduriyetinin giderilmesi için mevcut tavan fiyat uygulaması en erken 12 Nisan 2018'e kadar sürdürülmeli. Böylelikle tüm sürücüler, düşük fiyattan yararlanmış ve haksızlığın önüne geçilmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, zorunlu trafik sigortası ödemelerinin kaç taksitle yapabileceğinin de Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

"SİGORTAYI DEVLET YAPSIN"

Söz konusu uygulamadaki sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Tavan fiyat uygulaması sona erdiğinde sigorta şirketlerinin, bu dönemdeki zararlarını telafi etmeye çalışacaklarından ve fiyatlarda astronomik bir artış yapacaklarından endişe ediyoruz. Sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için tüm taraflar bir araya gelmeli ve ülkemiz için en uygun sistemin kurulması için uygun zemin hazırlanmalı. Zorunlu ve kasko sigortada artık bir orta yol bulunmalı veya sigortayı devlet yapmalı."