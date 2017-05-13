Türkiye, Pakistan Hava Kuvvetlerine destek verecek

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Türkiye ve Pakistan arasındaki "T-37 Yedek Parçaları ve Teçhizatının Hibe Anlaşması" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:35:30 Güncelleme: 16:40:08 AA

İki ülke arasında 9 Mart 2017de Ankarada imzalanan anlaşma "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki T-37 Yedek Parçaları ve Teçhizatının Hibesi Anlaşması", Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan T-37 yedek parçaları ve teçhizatının Pakistan Hava Kuvvetlerine hibe edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren anlaşma çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 119 milyon 396 bin 245 TL tutarındaki T-37 yedek parçaları ve teçhizatı Pakistana hibe edilecek.

Hibe edilecek yedek parça ve teçhizatın tamamı, İzmir Çiğlide bulunan 2. Ana Jet Üs Komutanlığında mevcut haliyle, depolandığı yerde Pakistanın Ankara Büyükelçiliği yetkililerine teslim edilecek.

 

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