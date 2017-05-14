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Yazılım QA Mühendisi

Önünüzde üç sepet var. Birinde sadece elma, birinde sadece portakal, diğerinde ise portakal ve elma var. Sepetlerin üstü kapalı, içlerinde ne olduğunu göremiyorsunuz. Etiketleri de yanlış yazılmış. Sepetlerden birini açıp içine bakmadan bir meyve alıyorsunuz. Tüm sepetlerin içeriğini nasıl belirlersiniz?