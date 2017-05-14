İŞ-YAŞAM

Apple'ın iş başvurusunda sorduğu ilginç sorular

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:54:44 HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple’da çalışmak birçok çalışanın hayali. O yüzden teknoloji devi şirkette çalışmak pek de kolay değil. Apple’ın insan kaynakları yetkilileri, iş başvurusu yapanlara hem iş deneyimlerini öğrenmeyi amaçlayan teknik sorular, hem de ne kadar pratik olduklarını anlamaya yönelik kafa karıştırıcı sorular soruyor. Business Insider sitesi, Apple’ın işe alacağı kişilere sorduğu 44 zorlu soruyu derledi:

  • 1 Apple'ın iş başvurusunda sorduğu ilginç sorular
    1 | 44

    Ürün Tasarım Mühendisi

    Bir bardak sıcak kahve ve buzdolabından yeni çıkardığımız soğuk sütümüz var. Oda sıcaklığı bu ikisinin arasında. En erken sürede en soğuk karışıma ulaşmak için ne zaman kahveye süt eklemeliyiz? 

  • 2 Apple'ın iş başvurusunda sorduğu ilginç sorular
    2 | 44

    Çözüm Danışmanı

    Empire State binasının ağırlığı nedir? 

  • 3 Apple'ın iş başvurusunda sorduğu ilginç sorular
    3 | 44

    Araştırma Uzmanı

    Bir bilgisayar terimi olan ikili ağaç (binary tree), soldaki alt ağaçların aynadaki yansıması mı, yoksa sağdakilerin mi?

  • 4 Apple'ın iş başvurusunda sorduğu ilginç sorular
    4 | 44

    Satış Temsilcisi

    Hangi süper kahraman olmak isterdiniz ve neden?

  • 5 Apple'ın iş başvurusunda sorduğu ilginç sorular
    5 | 44

    Yaratım Uzmanı

    RAM'ın ne olduğunu beş yaşındaki bir çocuğa anlatın.

     

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