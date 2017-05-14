Ürün Tasarım Mühendisi
Bir bardak sıcak kahve ve buzdolabından yeni çıkardığımız soğuk sütümüz var. Oda sıcaklığı bu ikisinin arasında. En erken sürede en soğuk karışıma ulaşmak için ne zaman kahveye süt eklemeliyiz?
Çözüm Danışmanı
Empire State binasının ağırlığı nedir?
Araştırma Uzmanı
Bir bilgisayar terimi olan ikili ağaç (binary tree), soldaki alt ağaçların aynadaki yansıması mı, yoksa sağdakilerin mi?
Satış Temsilcisi
Hangi süper kahraman olmak isterdiniz ve neden?
Yaratım Uzmanı
RAM'ın ne olduğunu beş yaşındaki bir çocuğa anlatın.