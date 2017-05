Çalışma hayatında ikinci seferberlik iş güvenliği için başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, istihdam seferberliğinin ardından “Hedef sıfır kaza” sloganıyla iş sağlığı ve güvenliği seferberliği başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık olarak bundan sonra gündemlerinin bu konu olacağını belirterek, "Önce uyaracağız, eğitim destekleri vereceğiz, buna karşın tedbir almayanlara ceza vereceğiz” dedi.



Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Çalışma hayatının bu yılki ikinci kampanyası, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının 3. yıldönümünde “Hedef sıfır kaza” sloganıyla başlatıldı.



Kampanyaya, 26 bin işçinin çalıştığı Türkiye’nin en büyük inşaat şantiyesi durumundaki İstanbul 3. Havalimanı’nda işçi, işveren, müteahhit temsilcileri tarafından imzalanarak start verildi.

Bakan Müezzinoğlu, her 15 saniyede dünyada 160 işçinin iş kazası geçirdiğini ve her gün yaklaşık 6 bin kişinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle öldüğünü belirtti. İlkokul çocuklarından başlayarak bu konuda bilinç oluşturmak istediklerini vurgulayan Müezzinoğlu, “Umut ediyorum ki, 5 yıl sonra Türkiye hedeflerini yakalamış olacak. İnşaat bunun en önemli ayaklarından biri. Büyük idealleri olan bir ülkeyiz. Almanya’yla, İngiltere’yle, Fransa’yla iş güvenliğinde yarışıp öne geçtiğimizde, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkarız” dedi.Seferberlik kapsamında eğitimin yanı sıra yapılacak denetimlere de dikkat çeken Müezzinoğlu, “Merhametten maraz doğar’ anlayışını kaybedilen canlarda görüyoruz. O nedenle topyekûn bir duyarlılıkla iş sağlığı ve güvenliğine sahip çıkacağız” diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla deklarasyona imza attı. Topbaş, her gün işe başlamadan 3 dakika önce risklerin çalışanlara hatırlatılmasının faydalı olacağını belirterek, “Bir protokol olarak değil, günlük hayatın bir parçası olarak görmeliyiz bu süreci” dedi. İstanbul Grand Airport (İGA) CEO’su Yusuf Akçayoğlu, şantiyelerinde sıfır kaza olması için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Şantiyede 2 bin 800’ü beyaz yakalı olmak üzere şu an yaklaşık 26 bin kişi çalıştığını, 3 bin aracın hareket halinde olduğunu kaydeden Akçayoğlu, yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkacağını ifade etti.