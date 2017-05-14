Gıda için 1.4 trilyon gerekiyor

Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlamaya hazırlanırken tarım sektörü küresel çapta giderek artan sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) rakamlarına göre halen 7 milyar seviyesinde bulunan dünya nüfusu 2050’ye gelindiğinde 9.7 milyara ulaşacak. Bu nüfusun yaklaşık 6.5 milyarı ise doğrudan büyük şehirlerde yaşayacak.

Sadece bu iki rakam bile küresel tarımın karşı karşıya kaldığı sorunların büyüklüğünü göstermeye yeterli. Buna göre sadece nüfus artışı nedeniyle artacak gıda talebini karşılayabilmek için mevcut küresel gıda üretiminin yüzde 70 artması gerekiyor. Ancak insan nüfusunun hızla şehirlere göç etmesi tarım alanında ihtiyaç duyulan kalifiye eleman sayısında da büyük bir kayıp anlamına geliyor. Bu olumsuzluklara temiz su kaynaklarının giderek azalması, yeşil alanların hızla yok olması, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve sayıları giderek artan bölgesel savaşlar da eklenince gıda güvenliğinin sağlanması neredeyse mucizelere kalıyor.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre FAO'nun açıklamaları, şartlar ne kadar zorlu da olsa 2050’ye kadar sürdürülebilir gıda üretimini sağlamak mümkün. Ancak ülkelerin bunun için siyasi iradenin yanı sıra her yıl 44 milyar dolar da yatırım yapmaları gerekiyor. Bu da 2050 yılına kadar toplam 1.4 trilyon dolarlık ek yatırım anlamına geliyor.



Yapılan araştırmalara göre harcamaların büyük bir bölümünün tarım konusunda toplumsal eğitime harcanması gerekiyor. Bu harcama eğitimli çiftçilerin yanı sıra eğitimli tüketicileri de gerektiriyor. Diğer yandan yetkililer sulama tekniklerinin geliştirilmesi, yeni nesil tarım makinelerinin kullanılması, altyapısı sağlam yolların inşası, depolama alanları ve verimliliği artırıcı bilişim temelli tarım çözümlerinin de devreye alınmasıyla tarımda 2050’ye kadar hedeflenen sonuçlara ulaşılabileceğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) araştırmalarına göre doğal felaket ve gıda israfının yanı sıra küreselleşme trendinin de küresel gıda üretimine olumsuz etkileri oldu. Buna göre ABD ve AB gibi sanayi alanında gelişmiş ülkeler ve bölgeler tarım ve hayvancılık alanlarında kendi iç pazarlarını yüksek oranda teşviklerle destekleyerek ürünlerin fiyatlarını düşük seviyede tuttu. Aynı teşvikleri sağlayamayan Asya ve Afrikalı ülkelerin tarım piyasaları ise ABD ve AB’den gelen ucuz ürünlerle rekabet edemeyerek çöktü. Kitlesel işsizliğe neden olan bu fenomen çok sayıda insanın yaşadığı bölgeleri terk ederek göç etmesine neden oldu. Gelir eşitsizliği ve hızla artan yoksulluk nedeniyle gelecek yıllarda da göçlerin artmasından endişe ediliyor.

12 MİLYAR İNSANA YETERLİ AMA...



- 7 milyar olan dünya nüfusu 2050’ye gelindiğinde 9.7 milyar olacak.

- Gıdaya olan talep yüzde 70 oranında artarken tarımda çalışan insan sayısı azalacak.

- Erozyon, çevre kirliliği, doğal afetler ve savaşlar nedeniyle tarım alanları zarar görecek.

- Dünyada halen 12 milyar insanı beslemeye yetecek seviyede gıda üretiliyor.

- Ancak bu gıdaların yüzde 30’u el değmeden doğrudan çöpe gidiyor.

- Geleceğe yönelik gıda politikaları yüksek kâr yerine sürdürülebilirliği hedef almalı.