Pazartesi günü etkileri daha büyük olabilir

Cuma sabah saatlerinde başlayan ve saatler ilerledikçe yayılan virüs saldırısının şimdiye kadar 100'den fazla ülkeyi etkilediği tahmin ediliyor. İngiltere’deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), İspanya’nın en büyük telekomünikasyon şirketi Telefonica, Fransız Renault ve Rusya İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli kurumları ve dev firmaları vuran siber saldırının etkilerinin pazartesi günü itibariyle artmasından endişe ediliyor.

PAZARTESİYE DİKKAT

Neredeyse tüm dünyayı etkileyen saldırının Endonzeya'yı çok kötü vurmadığı tahmin edilse de İletişim ve Enformasyon Bakanı Rudiantara'dan önemli bir açıklama geldi. Yeni hafta ile ilgili endişelerini dile getiren Bakan, "Pazartesi günü ofisler açıldığında neler olacağı çok önemli. Lütfen dikkatli olun ve virüs saldırısına karşı engelleyici önlemleri alın" dedi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Dharmais Hastanesi de siber saldırıdan etkilendi

Siber korsanlar bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım ekli e-postalarla sızıyorlar. Kurbanlarından verileri kurtarmak için ise 300-600 dolar arasında değişen rakamlarda para talep ediyorlar.

SALDIRILARDAN NASIL KORUNMALIYIZ? İşletim sistemi olarak Windows 10 sürümünü kullananlar en son güncellemeyi yüklemeli. Saldırılardan en çok etkilenen Windows XP işletim sistemini kullananlarda saldırılar sonrası yayımlanan özel güvenlik yamasını yüklemeli. Bilgisayarında antivirüs kullanmayan varsa hemen güçlü bir yazılım edinmeli. Bilgisayarında antivirüs yazılımı olanlar ise bu yazılımın en son güncellemesini yüklediğinden emin olmalı. Bunun için yazılımın internet sitesine giderek kontrol etmek yeterli olur. En önemli konu ise: Asla nereden geldiğini bilmediğiniz mailleri açmayınız!



İNGİLTERE 50 MİLYON POUND HARCADI

Öte yandan siber saldırının en çok etkilediği ülkelerden biri olan ve sağlık sisteminin çöktüğü İngiltere, Ulusal Sağlık Servisi'nin bilgisayar sistemlerini geliştirmek için 50 milyon pound harcadı.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, BBC'ye yaptığı açıklamada, siber saldırıların İngiltere için en büyük üç tehditten biri olduğunu ifade ederek, bunlara karşı 1.9 milyar poundluk bir bütçeleri olduğunu, 50 milyon poundluk kısmının ise son saldırı nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi için harcandığını söyledi.