Çin, İzmir, İzmir Ticaret Odası, Şangay, Hong Kong
İŞ-YAŞAM

İTO, Çin’den 4 iş birliği ve kardeşlik imzası ile döndü

İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) Çin’e düzenlediği iş ve inceleme gezisinde, Şangay ve Hong Kong’da 4 oda ve kuruluş ile iş birliği ve kardeşlik anlaşması imzalandığı bildirildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:05:46 Güncelleme: 14:07:24 AA

İzmir Ticaret Odası (İTO) 7-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "iş ve inceleme gezisi"nden, Şangay ve Hong Kong’da 4 oda ve kuruluş ile iş birliği ve kardeşlik anlaşması imzalayarak döndü.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre; oda yetkilileri ile iş adamlarının katıldığı gezide, Şangay’da Pudong Ticaret Odası ve Şangay Uluslararası Ticaret Odası ile Kardeş Oda Anlaşması imzalanırken, Hong Kong’da da Ticaret Odası ve Ticareti Geliştirme Konseyi ile de iş birliği anlaşmaları yapıldı.

Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi ile iş birliği anlaşmasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Genel Müdürü Margaret Fong imzaladı.



"ULAŞIM VE KONAKLAMAYI BİZ KARŞILARIZ"

Fong, Hong Kong ticaretinin gelişimi için daha çok uluslararası organizasyonlar ve fuar organizasyonları yapan bir kuruluş olduklarını, biri İstanbul’da olmak üzere 46 ülkede temsilcilikleri bulunduğunu belirtti. Fong, her yıl Hong Kong’ta düzenledikleri kitap ve gıda fuarı Food Expo'ya İzmir'den katılım gösterilmesini arzuladıklarını ifade etti.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise Uzakdoğu’nun en önemli ve en zengin kentlerinden Hong Kong ile ticareti daha da artırmak amacında olduklarını, bu nedenle Çin gezisinin yarısını Hong Kong’a ayırdıklarını belirtti. Demirtaş, İzmir’in 13 OSB’si, limanları, 4 teknoloji bölgesi ile her sektörde yatırıma son derece uygun olduğunu belirtirken, İzmir’den Avrupa, Asya ve Afrika’ya açılmanın çok kolay olacağını ve Hong Konglu iş adamları için pazarlara uzaklık dezavantajının ortadan kalkacağını kaydetti.



"UZAKDOĞI HEDEF PAZAR"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Demirtaş, 5 gün boyunca 4 oda ile anlaşma imzaladıklarını, Şangay’da Çinli iş adamlarının büyük ilgi gösterdiği İzmir’in tanıtımına yönelik bir roadshow düzenlediklerini belirtti. Demirtaş, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok sıcak karşılandık. İzmir’e büyük bir ilgi var. Turizm başta olmak üzere Çin ve Uzakdoğu her anlamda bizim için hedef pazar. Şangay ve Hong Kong’da önemli oda ve kuruluşlarla iş birliği ve kardeş oda anlaşmaları imzaladık. Şimdi bunların devamını getirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bir yandan daha fazla Çinli turisti kentimizde ağırlamak diğer yandan da Çinli iş adamı ve yatırımcıları İzmir’e çekmek için çalışacağız. Kendimizi tanıtmak için attığımız bu önemli adımın ardından fuarlara katılacağız, İzmir’i tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapacağız."



Gezi kapsamında ayrıca İTO Başkan Yardımcıları Jak Eskinazi ve Cüneyt Güleç, Şangay Uluslararası Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yu Chen kardeş oda anlaşmasını, Hong Kong Ticaret Odası Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jennifer Chan ile de iş birliği anlaşmasını imzaladı.

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