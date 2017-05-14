Tüylü Çan Çiçeğini koparana 42 bin TL ceza var

Dünyada sadece Dilek Yarımadası Milli Parkında yetişen ve Türkiye'nin endemik türü olan Tüylü Çan Çiçekleri doğal ortamlarında açmaya başladılar.
Biyolojik çeşitlilik bakımından çok değerli olan bu türün koparılması ya da sökülerek taşınmasının cezası 42 bin TL.
Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Söke ilçesi sınırlarında bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen tüylü çan çiçeğini sadece uzaktan sevilebiliyor.
Zira çiçeği koparan ya da söken biri yakalandığında 2017 rakamları ile 42 bin lira ceza ödeyecek.
Aydın'da baharın gelmesi ile birlikte çiçekler de açmaya başladı. Dilek Yarımadası'nı süsleyen tüylü çan çiçeği ise koruma altında tutuluyor.