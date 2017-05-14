İŞ-YAŞAM

Tüylü Çan Çiçeğini koparana 42 bin TL ceza var

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:54:36 AA

Aydın'da baharın gelmesi ile birlikte çiçekler de açmaya başladı. Dilek Yarımadası'nı süsleyen tüylü çan çiçeği ise koruma altında tutuluyor. Bu çiçeği koparana ise 42 bin TL ceza veriliyor

  • 1 Tüylü Çan Çiçeğini koparana 42 bin TL ceza var
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    Dünyada sadece Dilek Yarımadası Milli Parkında yetişen ve Türkiye'nin endemik türü olan Tüylü Çan Çiçekleri doğal ortamlarında açmaya başladılar. 

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    Biyolojik çeşitlilik bakımından çok değerli olan bu türün koparılması ya da sökülerek taşınmasının cezası 42 bin TL.

  • 3 Tüylü Çan Çiçeğini koparana 42 bin TL ceza var
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    Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Söke ilçesi sınırlarında bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen tüylü çan çiçeğini sadece uzaktan sevilebiliyor. 

  • 4 Tüylü Çan Çiçeğini koparana 42 bin TL ceza var
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    Zira çiçeği koparan ya da söken biri yakalandığında 2017 rakamları ile 42 bin lira ceza ödeyecek.

  • 5 Tüylü Çan Çiçeğini koparana 42 bin TL ceza var
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    Aydın'da baharın gelmesi ile birlikte çiçekler de açmaya başladı. Dilek Yarımadası'nı süsleyen tüylü çan çiçeği ise koruma altında tutuluyor. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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