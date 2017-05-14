Bursa'da İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 TL

İran'dan ithal edilen karpuzlar, kilogram fiyatı 5 lira olması nedeniyle çeyrek dilimler halinde pazar tezgahlarında yerini aldı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Ataevler Pazarı'nda tezgahlara konulan İran karpuzları, yüksek fiyatı nedeniyle çeyrek dilimler halinde satılıyor.
Pazarcı esnafı Muhammet Kabala, AA muhabirine, İran karpuzlarının yeni çıkmasına rağmen son derece lezzetli olduğunu söyledi.
Müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Kabala, şu açıklamalarda bulundu:
İran'dan getirdik, şu anda kilosu 5 lira.