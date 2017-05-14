İŞ-YAŞAM

Bursa'da İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 TL

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:44:23 AA

İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 liradan satılıyor

  • 1 Bursa'da İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 TL
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    İran'dan ithal edilen karpuzlar, kilogram fiyatı 5 lira olması nedeniyle çeyrek dilimler halinde pazar tezgahlarında yerini aldı.

  • 2 Bursa'da İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 TL
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    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Ataevler Pazarı'nda tezgahlara konulan İran karpuzları, yüksek fiyatı nedeniyle çeyrek dilimler halinde satılıyor. 

  • 3 Bursa'da İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 TL
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    Pazarcı esnafı Muhammet Kabala, AA muhabirine, İran karpuzlarının yeni çıkmasına rağmen son derece lezzetli olduğunu söyledi.

  • 4 Bursa'da İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 TL
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    Müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Kabala, şu açıklamalarda bulundu:

  • 5 Bursa'da İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 TL
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    İran'dan getirdik, şu anda kilosu 5 lira. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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