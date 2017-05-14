İstihdam seferberliğiyle İstanbul'da 229 bin kişi işe girdi

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında yaptığı açıklamada, istihdam seferberliğinin 7 Ocak'ta başladığını anımsatarak, buna yönelik bilgilendirme toplantılarının şubat ayında başladığını, bu bilgilendirmelerin karşılığını mart ayında almaya başladıklarını dile getirdi.



Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yaklaşık 229 bin kişinin işe yerleştirildiği bilgisini verdi.



Aralık ayı işsizlik rakamlarının yüksek çıktığını anımsatan Yelmen, istihdam seferberliği ile işe alımların, Mart ayından itibaren işsizlik rakamlarını düşüreceğini bildirdi.

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında devletin verdiği teşvikleri kapı kapı dolaşarak her platformda anlattıklarını bildirdi."Sayın bakanımızın da dediği gibi alın teri sizden, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili diğer prim yükleri devlet olarak 31 Aralık'a kadar bizden" diyen Yelmen, işverenlerin bu teşvikleri duydukça yeni işçi alma noktasında seferber olduklarını kaydetti.

İşbaşı eğitim programının önemine işaret eden Yelmen, burada işçilerin maaşları ile sigorta primlerini 3 aylığına İŞKUR olarak kendilerinin üstlendiğini, işverenlere de bu 3 ayın sonunda program kapsamındaki kişilerin yüzde 50'sini istihdam etme zorunluluğu getirdiklerini dile getirdi.Yelmen, işverenin işe aldığı bu kişiler arasında 18-29 yaş grubundaki çalışanların imalat sanayisinde olanların 42 ay, diğer sektörlerde olanların ise 30 ay işveren hissesini İŞKUR olarak kendilerinin üstlendiğini vurguladı.

İşbaşı eğitim programından sonra KHK ile çıkarılan teşvikle işverenin, kişileri 3 ay çalıştırdığını, ardından başka bir teşvikin devreye girdiğine işaret eden Yelmen, "Orada da 31 Aralık 2017'ye kadar 773 liralık kısmını İŞKUR olarak biz üstleniyoruz, işverenimiz çalışanın sadece alın terini ödüyor" ifadelerini kullandı.Böylece işverenin cebinden çok fazla para çıkmadığını aktaran Yelmen, şimdiye kadar görülmemiş, Cumhuriyet tarihinin en önemli desteklerinin verildiğinin altını çizdi.

Yunus Yelmen, Türkiye genelinde erkeklerin istihdam edilme oranının yüzde 73, kadınlarınkinin ise yüzde 27 olduğunu söyledi.İstihdam seferberliği kapsamında İstanbul genelinde işe alınanların yüzde 5,8'inin 15-19 yaş arası olduğu bilgisini veren Yelmen, "Yüzde 25.5'i 20-24 yaş, yüzde 20.24'ü 25-29 yaş, yüzde 14.2'si 30-34 yaş, yüzde 12.4'ü 35-39 yaş, yüzde 9.2'si 40-44 yaş, yüzde 6.3'ü 45-49 yaş, yüzde 3.7'si de 50-54 yaş arasında" diye konuştu.

Yelmen, işe alınanları ağırlıklı olarak gençlerin oluşturduğuna dikkati çekti. İstanbul'da işe girenlerin yüzde 75'inin hizmet sektöründe işe yerleştirildiğini aktaran Yelmen, geriye kalan yüzde 25'lik kısmının da sanayi sektöründe iş bulduğunu kaydetti.Yelmen, Ocak-Nisan itibariyle İstanbul'da 209 bin 817 açık iş pozisyonu olduğunu bildirdi. İşverenlerin yüzde 66'sının hizmet sektörüne yönelik eleman aradığı bilgisini veren Yelmen, bu talebin sanayi sektöründe yüzde 34 olduğunun altını çizdi.Yelmen, Nisan ayı itibariyle İstanbul genelinde İŞKUR'a kayıtlı 592 bin 352 kişinin iş aradığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların yaklaşık 140 bin 686'sı işsizlik ödeneği almakta. İş arayanların yüzde 25'i yükseköğretim, yüzde 45'i ilköğretim, yüzde 27'si ortaöğretim mezunu... Dağılım bu şekilde gidiyor. İş arayan 592 bin 352 kişi içerisindeki 317 bin 907 kişi tamamen işsiz. Şu anda bir işte çalıştığı halde 'Ben bu işten memnun değilim, daha yüksek maaş hedefliyorum' diyerek başvuranların sayısı aşağı yukarı 275 bin kişi"İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yelmen, iş meslek danışmanlarının yaşam koçu gibi olduğunu, bunların iş yerlerine gidip açık iş pozisyonlarını tespit ettiğini söyledi.İş beğenmeme sorunu olduğuna işaret eden Yelmen, gönderdikleri işi 3 kez beğenmeyenleri aktif konumdan çıkararak pasif konuma aldıklarını ve orada belirli bir müddet tuttuklarını dile getirdi.

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Yelmen, şayet bu kişiler iş için yine İŞKUR'a başvurursa, iş meslek danışmanlarının bu kişileri pasif konumdan çıkarıp değerlendirdiğini, şu anda İstanbul'da 15 bin kişinin pasif durumda olduğunu ifade etti.İstanbul'da günde 4-5 bin civarında kişinin iş için İŞKUR'a müracaat ettiğini anlatan Yelmen, işverenlerin her gün ortalama bin civarında açık iş pozisyonu için kendilerine müracaatı olduğunun altını çizdi.