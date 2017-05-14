Bakan Tüfenkci: Hükümet olarak depo kiralarını bizler ödüyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Malatyalı çiftçilerle biraraya geldi. Tüfenkci burada, "Milli Tartım Politikası ile birlikte havza bazlı ürünler ve desteklemelerle piyasaya uygun ürünler yetiştirilmesi noktasında hükumetimizin teşvikleri var. Genç çiftçilerimizi tarıma yönlendirmek ve tarımın gelişmesi sağlamak amacıyla özellikle eğitimli ve bilinçli çiftçilerimize genç çiftçi desteklerimiz bulunmakta. Binlerce genç çiftçimiz bu destek ve hibelerden faydalanıyorlar" açıklamalarında bulundu.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Tarımın stratejik bir alan olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, tarım alanında faaliyet gösteren çiftçilerin birçok sorununun olduğunu da bildiklerini söyledi.

Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti:"Özellikle çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerin piyasaya ve pazara uygun ürünler olması gerektiği, o ürünlerin verilen emeğin değerinde alınıp satılması için arz ve talep dengesini gözeterek üretim yapmak lazım. Bunun da planlamasının yapılması gerekiyor. Biz şu bilinç içerisindeyiz. Biliyoruz ki; satamadığımız ürün sizin değildir. Dolayısıyla biz çiftçilerimizin ürünlerinin para etmesini istiyoruz. Gerçekçi bir fiyatlandırmanın yapılmasını arzu ediyoruz. Enflasyonu artırıcı suni müdahalelerle çiftçinin kazanmadığı, aracıların kazandığı bir piyasa düzenini de istemiyoruz. Onun için de gıda fiyatlarını düzenlerken, enflasyonu da dikkate alarak ama çiftçinin de ezilmeyeceği emeğinin karşılığını alabileceği bir sistemi oluşturma gayreti içerisindeyiz"

Lisanslı depoları harekete geçirerek özellikle piyasalardaki spekülatif hareketleri önlemeye çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, "Ürün İhtisas Borsası, geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu kararıyla ve Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hayata geçti. Buraya baktığımızda özellikle yeni ve derinliği olan bir piyasanın oluşması ve esas kazananın çiftçiler olması ve çiftçilerle birlikte tarım ürünü ticareti yapan esnaflarımızın ve tüccarlarımızın kazanmasını istiyoruz. Lisanslı depoculuğa yönelik çok ciddi teşviklerimiz var. Yüzde 75'e kadar yapım desteklerimiz var. Ayrıca hangi bölgede bu yatırımı yaparlarsa yapsınlar 5. Bölge teşviklerimizden faydalanma imkanımız var. Çiftçilerimizin ürünlerini bu depolara bıraktıklarında ücretsiz olarak bırakmalarını sağlıyoruz. Hükümet olarak depo kiralarını bizler ödüyoruz. Yine yetkili laboratuvarlarda tasnif edilerek bu depolara konuluyor. O laboratuvarların ücretlerini de biz karşılıyoruz" diye konuştu.

Malatya'da da lisanslı depoculuğun olmasını arzu ettiklerini belirten Tüfenkci, "Özellikle ürünün fazla olduğu dönemlerde çiftçilerimizin sağlıklı bir şekilde ürünlerini depolayabileceği depoların olup böylelikle piyasanın düşük olduğu zamanlarda bu ürünlerin piyasaya arzını önlemek istiyoruz. Bununla ilgili adımlarımızı attık ve biz de takip ediyoruz, destekliyoruz. Umarım kısa zamanda hayata geçiririz. Biz Malatya için kayısının ne kadar önemli olduğunu, kayısı yetiştiren çiftçilerimizin desteklenmesi gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Bu yıl da ürünlerimiz maşallah bol, inşallah kaliteli ürün elde ederiz ve bu kaliteli ürünlerimizi piyasada değerinde alınıp satılması için piyasa yapıcılar iç piyasada destekleyici çalışmalar yaparlar" şeklinde konuştu.