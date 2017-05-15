Kamuda 13 bin 970 engelli kadrosu boş. Yasaya göre, kamu kurumlarında personel sayısının yüzde 3’ü oranında engelli istihdam edilmesi gerekiyor. Bu orana göre, kamuda çalıştırılması gereken engelli sayısı 62 bin 917’ye ulaşırken, çalışan engelli sayısı 48 bin 947 kişide kaldı.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, kamuda halen 13 bin 970 engelli kadrosu boş bulunuyor. Türk Sağlık Sen’in Devlet Personel Başkanlığı verilerine dayanarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı araştırmaya göre, engelli istihdamı eksikliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ilk sırada yer alıyor. 29 bin 4 engelli memur çalıştırması gerekirken 19 bin 768 engelli istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı’nda 9 bin 236 boş engelli kadrosu bulunuyor.

YIL KADIN ERKEK TOPLAM 2010 3.736 15.051 18.787 2011 4.232 16.597 20.829 2012 5.739 21.575 27.314 2013 7.053 25.734 32.787 2014 7.473 26.605 34.078 2015 9.170 31.485 40.655 2016 9.995 33.156 43.151 2017 11.529 37.418 48.947



Engelli istihdamı eksikliğinde ikinci sırada ise Diyanet İşleri Bakanlığı yer alıyor. 3 bin 391 engelli istihdamı kontenjanı bulunan Diyanet’te hâlâ bin 738 açık kadro var. Adalet Bakanlığı ise 2 bin 971 engelli kontenjanı olmasına rağmen 992 eksikle üçüncü sırada yer alıyor.



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’nın 8 bin 631 kontenjanı olmasına rağmen 639 engelli kadrosu boş bekliyor.



EN DUYARLI KURUM ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Araştırmada kamuda yüzde 3’lük zorunlu istihdam kuralından daha fazla engelli personel istihdam eden kurumlara da yer verildi. 534 engelli personel istihdam etmesi gerekirken bin 185 engelli personel istihdam eden Orman Genel Müdürlüğü engelli duyarlılığında ilk sırada yer aldı. Bu kurumu 61 fazla engelli istihdamıyla İçişleri Bakanlığı, 45 kişiyle Ankara Üniversitesi ve 35 kişiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izliyor.