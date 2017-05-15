Tarım ÜFE yüzde 2.05 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.05 artarak 149.67 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.25 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 6.07 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde bir önceki aya göre yüzde 2.06, balıkçılıkta yüzde 5.03 artış olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 1.66 düşüş görüldü.

Bir önceki aya göre değişim, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9.1, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.86, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.34 artış şeklinde oldu.

Alt tarım gruplarından sebzeler yüzde 1.24, turunçgiller yüzde 2.95, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1.17, çeltik yüzde 0.58 artış gösterirken, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8.94 ve lifli bitkiler yüzde 3.23 azalış olarak kayıtlara yansıdı.