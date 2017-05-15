Kastamonu Entegre, Gruppo Trombini
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Kastamonu Entegre, İtalyan Gruppo Trombini'yi satın aldı

Türkiye'nin en büyük 41'inci şirketi olan Kastamonu Entegre, 1962 yılında kurulan ve İtalya'nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın aldığını açıkladı. Bu yatırımla birlikte Kastamonu Entegre’nin yurt dışındaki yatırımları 800 milyon euroyu aştı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:48:04 Güncelleme: 11:14:32 HABERTURK.COM

Kastamonu Entegre, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu, ham ve melamin kaplı yonga levha, parlak panel, MDF, laminat parke, tezgah, kapı paneli gibi ürünleri üretiyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar doları aşan bir ciroya ulaşan şirket, son yatırımını ise İtalya'ya yaptı. Böylece grubun yurtiçi ve yurtdışında sahip olduğu fabrika sayısı 18'e çıktı.

İki fabrikasıyla birlikte Gruppo Trombini’yi satın alan şirket, İtalya'da mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha ve laminat üretecek. İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedefleyen şirket, bu tesisleri 2018 yılında devreye alacak.

İTALYAN FİRMA 55 YILLIK

1962 yılında kurulan Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 480 bin metreküp, Frossasco’da bulunan yılda 320 bin metreküp kapasiteli iki ayrı yonga levha tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin metreküp kasiteye sahip.



Satın alma görüşmelerinin 2017 yılı ilk çeyreğinde başladığını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, "Global ölçekli üretim kapasitemizi arttırmaya devam ediyoruz. İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın alarak, Romanya, Bulgaristan, Bosna – Hersek, Rusya’daki yatırımlarımıza İtalya’yı da eklemiş olduk. Böylece yurt dışı yatırımlarımız toplam 800 milyon euroyu aştı" dedi.

Moda ve tasarım merkezi İtalya’nın, mobilya sektöründe dünyanın dördüncü büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"İtalya mobilya pazarının büyüklüğü 20 milyar dolar ve yaklaşık 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapıyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olarak biz de, bugüne kadar ihracat yaptığımız İtalya’da bir Türk üretici olarak yeni bir ilke daha imza atıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirketimiz için yeni bir sıçrama noktası olacak bu satın almanın, ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDEN

Şirket, internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1 milyar euro konsolide cirosuyla,  sektöründe Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 7’inci sırada yer alıyor.  Yaklaşık 5 bin 500 çalışanı bulunan Kastamonu entegre 100'e yakın ülkeye ihracat yapıyor. İSO ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında da 41'inci sırada bulunuyor. 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 32 dakika önce
    Güzel tebrik ederiz Allah daha fazlasını almayı nasip etsin
  • Misafir 50 dakika önce
    Tebrikler, tüm fabrikalarında iyi bir Linde forklift kullanıcısıdır. Kaliteden taviz vermezler.
  • Misafir 51 dakika önce
    Trden birsey satilinca hoplayanlar nerdesiniz böyle haberlerde göremiyoruz sizleri
  • Misafir 8 dakika önce
    Onların derdi Türkiye Düşmanlığı.Gözleri var görmezler,kalpleri var hissetmezler...
  • Misafir 1 saat önce
    Hayırlı olsun
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