Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ankete göre, enflasyon beklentisindeki bozulma sürerken, dolar kuru beklentisi bir kez daha geriledi. Diğer taraftan faizde yükseliş beklentisi artmaya devam ediyor.

Mayıs ayı anket sonuçlarına göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,53 oldu. Önceki ankette bu rakam yüzde 9,28 olarak kaydedilmişti.

Anket katılımcılarının enflasyon beklentisinde 5 aylık artış 184 baz puan. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 7,87'den yüzde 7,93'e çıktı.

Ankette yıl sonu dolar beklentisi de 3,8352'den 3,8027'ye geriledi ve böylece yıl sonu dolar beklentisindeki düşüş üçüncü ayına girdi.

2016 yılının 3. çeyreğine kadar stabil bir görüntü çizen cari yıl sonu Dolar/TL tahminleri Ekim ayında yukarı yönlü kırılma yaşamıştı.