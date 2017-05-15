Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı Nisan ayı açıklanan bütçe verilerini değerlendirdi. Ağbal değerlendirmesinde "Ekonomide ortaya çıkan canlanma ve geçici uygulamaların sonra ermesi ile birlikte bütçe açığındaki artış trendi daha ılımlı bir seviyeye doğru gelişme gösterecektir" ifadelerini kullandı.



Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının etkisiyle bütçe açığı yılın ilk dört ayında geçen yıla göre daha yüksek olduğunu aktaran Ağbal, Nisan ayında vergi gelirlerinin de yüzde 14.3 artış gösterdiğini belirtti. Ağbal "Bu oran, vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için öngördüğümüz yüzde 11.4'lük artış oranının üzerindedir. Vergi türleri itibarıyla artış oranlarına bakıldığında, bu artışlar üretim, tüketim ve ekonomik aktivitelerde canlanmayı işaret etmektedir. Önümüzdeki aylarda ekonomik canlanmada devam edecek olumlu gelişmelerle birlikte, vergi gelirlerindeki artış trendi sürecektir. 2017 yılı bütçesinde bir taraftan ekonomik büyümeyi destekleyen politikalar sürdürülürken diğer taraftan bütçe açığının sürüdürülebilir seviyelerde kalması noktasında gerekli kararlılık devam edecektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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