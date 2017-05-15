İŞ-YAŞAM

Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:03:44 DHA

Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye´de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı

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    DHA'nın haberine göre, tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan Çaykur'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi.

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    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı.

  • 3 Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı
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    Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan Çaykur, üretimi artırmak için çağrı yaptı.Tarlaya giren üreticiler olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadına başladı.

  • 4 Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı
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    Rize'nin Çayeli İlçesi Haremtepe Köyü'nde 73 yaşındaki Kenan Çiftçi de beyaz çay hasadı yapan üreticilerden oldu. Beyaz çayın insan sağlığına faydalarını bildiğini ve kendileri için hasadın ek gelir kaynağı olduğunu anlatan Kenan Çiftçi, üreticilere de beyaz çay hasadı yapma çağrısında bulundu.

  • 5 Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı
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    Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, geçen yıllarda düşük kalan beyaz çay üretimine bu yıl ağırlık vereceklerini ve üretimi artırmak istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, üreticilerimiz çay tarlalarına girsin, beyaz çay ürettiğimiz tomurcuk filizleri toplasınlar.

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