Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

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Aileler çocuklarını teşvik etsin, hep beraber tarlaya girsinler. Çalışıp üretelim. Çaylıkla, tarlayla buluşalım. Tomurcuk kilo fiyatını 500 lira olarak belirlediğimiz beyaz çay hasadı üreticiler için de ek bir gelir olacak" dedi ve üreticilere tomurcuk için tarlaya girmeleri çağrısında bulundu.