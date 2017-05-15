Serdar Urfalılar, Türkiye yapı sektörü
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2020’ye kadar 70 milyar dolarlık yatırım fırsatı

Avrupa Uluslararası Müteahhitler (EIC) Birliği’nin her yıl iki defa Avrupa’nın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 108 müteahhitlik firmasının bir araya gelmesi ile yapıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:45:13 Güncelleme: 13:28:29 HABERTURK.COM

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin (EIC) bu yıl birincisi düzenlenen genel kurul toplantısı Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirildi. EIC ve Danimarka İnşaat Federasyonu ile ortaklaşa organize edilen toplantıya, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar da katıldı.

Serdar Urfalılar, "Avrupalı müteahhitlere Türk malı damgalı ürünlere hiç düşünmeden güvenebileceklerini belirttik. Bizim ülkemizde ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz global çaptaki projeleri dünyaya anlatmamız lazım. Bugün burada müteahhitlere gerçekleştirilen sunumda dünyadan birçok projenin gösterildiği gördük. Ne yazık ki bizim projelerimiz bilinmiyor. Biz de dünyada yapılan büyük yapılarda Türk yapı malzemelerinin, mühendisliğinin ve müteahhitliğinin örneklerini göstermemiz lazım" dedi.

2020'YE KADAR 70 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Avrupa’da bir yapı hareketinin olduğunu vurgulayan Serdar Urfalılar, "2020’ye kadar 70 milyar dolarlık yatırım yapılması söz konusu. Bu rakam tüm sektörü heyecanlandırdı. Türk yapı malzemeleri sektörü olarak buradan pay almak için kalitemizi en iyi şekilde anlatarak kendimizi göstermemiz gerekiyor. İngiltere’den çıkan Brexit kararı ile şuan da Avrupa yeni bir siyasi ve ekonomik sürece giriyor. İngiltere’nin ardından İtalya’nın da bu sürece gireceği tahmin ediliyor. Bizim yeniden yapılanacak olan Avrupa pazarında yer almamız, Avrupalı müteahhitler ile ortak projeler gerçekleştirmemiz lazım. Avrupalı müteahhitler global pazarda Çinli ve Hindistanlı rakiplerinden daha çok proje almak istiyorlarsa bizimle iş birliğine açık olmaları gerekiyor. Biz yapı malzemeleri ihracatçıları olarak Avrupa kalitesinde ürün üretiyor, aynı zamanda Çinli rakiplerimizle fiyat konusunda rekabet ediyoruz. Türk yapı malzemelerinin tanıtılması için dünyada yapılan projelerin daha iyi aktarılması gerekiyor ve bunu yaparken Türk müteahhitlik firmalarına çok iş düşüyor" açıklamalarında bulundu.

Urfalılar, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği’nin sürdürebilir kalkınma hedefleri kapsamında Avrupalı Müteahhitlerin Avrupa’da hayata geçirdikleri projelerden örnekler gördük. Biz de İstanbul’un karbon emisyonu azaltımında çok büyük rol oynayacak olan Avrasya Tüneli olmak üzere yapılan birçok başarılı iş var; fakat tanıtımı doğru kanallarca yapılmamaktadır. İnsanlar Türkiye’de yapılan projeleri duydukça şaşırıyorlar"

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