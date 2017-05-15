SGK borcu
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SGK borcu için son ödeme tarihi 31 Mayıs

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünsal Kaya, "SGK'ya borcu olan vatandaşlarımız mağdur olmamaları için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar borçlarını ödemelidir" dedi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:42:22 Güncelleme: 13:44:52 İHA

İHA'nın haberine göre, 15-21 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası" nedeniyle Samsun SGK İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, "Sosyal güvenlik sistemi, toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren, sağlık, güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, gücünü dayanışma bilinci ile uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapıdır.

Kurumumuz öncelikle uluslararası standartların üzerinde sosyal güvenlik hizmeti veren, model alınan, öncü ve saygın bir kurum olma vizyonunu üstlenmiştir. İlçelerimizde kurulan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin, paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılacaktır.

14 Sosyal Güvenlik Merkezi ve İl Müdürlüğü binasında Samsun'a ve Samsunlulara hizmet vermekteyiz. Bafra Sosyal Güvenlik Merkezinin yeni binasının inşaatına başlanmış, Canik Sosyal Güvenlik Merkezinin ise yer teslimi yapılmıştır" diye konuştu.

"BÜYÜK KOLAYLIK GETİRİLDİ"

19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına yapılanma getirildiğini hatırlatan Kaya, "Vatandaşlarımıza kurumumuza olan borçlarını ödemeleri konusunda büyük kolaylık getirilmiştir. 6770 sayılı kanunla bu kapsamda yapılandırılan borçların taksitlerinin son ödeme tarihleri 4 ay daha ertelenmiştir.

Bu erteleme ile vadesi geçmiş taksitlerin 31 Mayıs 2017'ye kadar ödenmesi şartıyla yapılandırmalar geçerli sayılmıştır. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için bu tarihi kaçırmamalıdır" şeklinde konuştu.

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