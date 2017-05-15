Türk-Tay KOBİ’ler altı farklı sektörde anlaşma sağlayacak

KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğlu, 2. Türk-Tay KOBİ’ler Ticari Eşleştirme Programında yaptığı konuşmada, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla teknik eğitim ve uzman değişimleri ile ticaretin ve ilişkilerin artırılması için çok sayıda ülkeyle mutabakat anlaşması imzaladıklarını anlattı.



İslamoğlu, OSMEP'le de bu kapsamda iş birliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"2016 yılı Aralık ayında Tayland'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında iş birliğinin mutabakat anlaşmasını yeniledik ve devamında Taylandlı ve Türk KOBİlerin katılımıyla işletmeler arası görüşmeler Bangkok'ta gerçekleştirildi. Tayland'daki verimli görüşmelerin ardından iş birliğimizin ve ticari görüşmelerinin ikinci oturumunu Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Ancak Türkiye ve Tayland arasındaki ekonomik ilişkiler istediğimiz düzeyde değil. Bu nedenle ticaret kotalarının karşılıklı gevşetilmesine hizmet etmek zorundayız. Bu karşılıklı iş görüşmelerinin güzel bir başlangıç olacağına ve direkt katkı sağlayacağına inanıyorum"



"6 FARKLI SEKTÖRDE TÜRK FİRMALARIYLA İŞ BİRLİĞİNDE BULUNMAK İSTİYORUZ"



OSMEP Genel Müdürü Salinee Wangtal ise Türkiye’yi uzun vadeli stratejik partner olarak gördüklerine ve KOBİlerinin ortaya koyduğu ürünlerini Türkiye aracılığıyla Ortadoğu ve Afrikada tanıtma fırsatı bulabilececeklerine dikkati çekti. Wangtal, "Ülkemizden 28 KOBİ, başta organik gıda olmak üzere gıda, takı ve mücevherat, turizm, otelcilik, SPA ve ev dekorasyonu dahil olmak üzere 6 farklı sektörde Türk firmaları ile iş birliğinde bulunmak için buradalar" ifadelerini kullandı.



Program kapsamında, OSMEP heyeti ve Taylandlı firmalar ODTÜ Teknopark ve OSTİM OSByi ziyaret edecek. Söz konusu heyet 17-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da temaslarda bulunacak.

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