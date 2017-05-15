personel alımı
İŞ-YAŞAM

Kamuya 62 bin personel alımı yapılacak

Kamuya bu yıl aralarında 20 bin öğretmen, 24 bin asker, 15 bin büro çalışanı ve 2 bin 500 polisin bulunduğu olduğu 61 bin 500 personel alınacak.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:48:18 Güncelleme: 14:51:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bu yılın başında başlatılan İstihdam Seferberliğine kamu da katkı vermeye devam ediyor.
 
Mayıs itibarıyla 1 milyon kişinin istihdamına imkan sağlanan seferberlik kapsamında, kamu kuruluşlarınca başta öğretmen, polis ve askeri personel olmak üzere ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkıldı.
 
Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı'na alınacak 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş olmak üzere 24 bin personel için 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular, 1 Aralık 2017'ye kadar devam edecek.
 
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 3 bin 570 sınıf öğretmeni, 2 bin 193 İngilizce öğretmeni, 2 bin 143 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni başta olmak üzere toplam 20 bin öğretmen alımı yapılacak. 20 bin öğretmen için mülakatlara devam eden Bakanlık tarafından, ağustos ayından sonra da ilave 10 bin öğretmen alımı için ilana çıkılacak.
 
Bin 545 büro personeli için başvurular başladı
 
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250'si erkek, 250'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak.
 
İçişleri Bakanlığınca da taşra teşkilatı valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam bin 545 sözleşmeli büro personeli alımı yapılacak. Lisans ve ön lisans mezunlarının alınacağı kadrolara, 22 Mayıs'a kadar e-Devlet şifresiyle erişilip elektronik ortamda müracaat edilebilecek.
 
Bunlarla birlikte ÇAYKUR tarafından da Rize'de bin 70, Artvin'de 170, Trabzon'da 240 ve Giresun'da 20 olmak üzere toplam bin 500 mevsimlik işçi alımı için çalışmalara başlanırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2 bin 500 personel kadrosu için talepte bulunuldu.
 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanlarına Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilir

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