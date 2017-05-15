İŞ-YAŞAM

"Ateş Kuşları" 4 yangın bölgesine uğurlandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:08:18 AA

THK'nın "Ateş Kuşları" diye bilinen yangın söndürme uçakları yeni sezon öncesi görev yerlerine gönderildi

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    Türk Hava Kurumunun (THK) "Ateş Kuşları" diye bilinen yangın söndürme uçakları, yeni sezon öncesi görev yerleri Adana, İzmir, Bodrum ve Antalya'ya gönderildi.

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    THK Başkanı Kürşat Atılgan, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, söz konusu yangın uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıklarını söyledi.

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    Atılgan, Kurumun orman yangınlarına karşı mücadelede önemli tecrübeler edindiğini belirterek, "Bu tecrübeler çerçevesinde Orman ve Şu İşleri Bakanlığına orman yangınlarıyla mücadele konusunda çok önemli katkıda bulunuyoruz.

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