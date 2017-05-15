"Ateş Kuşları" 4 yangın bölgesine uğurlandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:08:18 | Güncelleme: 16:20:43
AA
THK'nın "Ateş Kuşları" diye bilinen yangın söndürme uçakları yeni sezon öncesi görev yerlerine gönderildi
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Türk Hava Kurumunun (THK) "Ateş Kuşları" diye bilinen yangın söndürme uçakları, yeni sezon öncesi görev yerleri Adana, İzmir, Bodrum ve Antalya'ya gönderildi.
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THK Başkanı Kürşat Atılgan, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, söz konusu yangın uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıklarını söyledi.
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Atılgan, Kurumun orman yangınlarına karşı mücadelede önemli tecrübeler edindiğini belirterek, "Bu tecrübeler çerçevesinde Orman ve Şu İşleri Bakanlığına orman yangınlarıyla mücadele konusunda çok önemli katkıda bulunuyoruz.
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Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede önde gelen ülkelerden biri oldu." diye konuştu.
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Pilotlara bu sezonki görevlerinde başarılar dileyen Atılgan, uçaklara, deniz ve göllerden su alırken, orada bulunan taşıtların kolaylık sağlamasının önemine işaret etti.
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Bu sezon 30 Ekim'e kadar görev yapacak uçaklarda 7'si yabancı olmak üzere 22 pilot uçuş gerçekleştirecek
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