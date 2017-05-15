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Rus tarım heyeti Antalya'da incelemelerde bulundu

Seraları gezen heyet; kabak, bal kabağı, marul ve biber gibi ürünlerin dikim safhasından hasadına kadar olan süreçteki çalışmalarla, ürünlerin paketleme ve nakli konusunda bilgiler aldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:27:46 Güncelleme: 17:31:09 AA

Anton Karmazin başkanlığındaki Rusya Tarım Bakanlığı heyeti, Serik ilçesinde seralar ve işletmelerin paketleme tesislerini gezdi. İncelemeler sırasında heyete Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Heyet; kabak, bal kabağı, aysberg marul ve biber gibi ihraç ürünlerinin dikim safhasından hasadına kadar olan süreçteki çalışmalarla, ürünün paketleme ve nakli konusunda bilgiler aldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus heyetin kabak, marul, bal kabağı ve biber üretim tesislerini ve seraları teknik açısından inceleyeceklerini söyledi.

Heyetin, inceleme sonrası Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerle ilgili karar vereceğini belirten Bayram, "Bugün Antalya'dayız, yarın İzmir'e geçeceğiz. Daha sonra üç gün de Mersin'de programımız olacak. Bu beş günlük programda bazı sebzelerin üretildiği yerler, üretim metotları ve paketleme tesislerini gezecekler." dedi.

Karmazin ise bitki sağlığı kontrolü ve ihracat konusunda inceleme yapmak üzere Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Bir karara varmak için henüz erken olduğunu dile getiren Karmazin, "Programımız çok kısa ve aynı zamanda yoğun. Türkiye'de 18 işletmeyi ziyaret edeceğiz. Bu esnada maksimum ve verimli bir denetim yapmamız gerekiyor. Grup olarak bu denetimi yapacağız ama kararı bakanlığımız verecek." diye konuştu.

Heyet, Antalya'daki incelemesini tamamladıktan sonra İzmir'e geçecek.

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