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Moody's, finansal veri şirketini 3 milyar euroya satın aldı

Merkezi Amsterdam'da bulunan finansal içerik ve veri sağlayıcısı Bureau van Dijk adlı şirketin, 3 milyar euro karşılığı İsveçli EQT'den satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:38:07 Güncelleme: 17:43:31 AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, finansal içerik ve veri şirketi Bureau van Dijk’in 3 milyar euro karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan finansal içerik ve veri sağlayıcısı Bureau van Dijk adlı şirketin 3 milyar euro karşılığında İsveçli özel sermaye şirketi EQT'den satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Moody’s’in Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Raymond McDaniel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu satın almanın Moody’s Analytics’in tamamlayıcı ürünler yeni risk çözümleri sunmasını, değişen ve yenilenen bir piyasa segmentine erişmesini sağlayacağını kaydetti.

Merkezi İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan EQT, Bureau van Dijk'i 2014'te Charterhouse Capital Partners’tan satın almıştı. İngiliz basınında satışın yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde olduğu ileri sürülmüştü.

Bureau van Dijk, halihazırda Amsterdam’daki merkezinden dünyanın farkı noktalarında toplam 220 milyon özel yatırım şirketine finansal içerik ve veri hizmeti sağlıyor.

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