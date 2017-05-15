JPMorgan Dublin'de 137 milyon dolara ofis satın aldı

JPMorgan Chase & Co.’nun İrlanda’nın başkenti Dublin’de 12 bin metrekarelik yeni bir ofis binası satın almak üzere emlak şirketiyle anlaştığı bildirildi. Şirket, 1000’den fazla kişinin çalışacağı ve inşaatı 2018 sonuna doğru tamamlanacak ofis için 137 milyon dolar ödeyecek.

JPMorgan’ın İrlanda biriminden yapılan açıklamada, “Yerel faaliyetlerimiz açısından bu yeni bina bize AB içinde önemli bir esneklik sağlayacak” dedi. Şirket İrlanda’daki faaliyetlerini artırmayı ve yüzlerce kişiyi işe almayı planlıyor.

BREXIT SONRASI DUBLIN’E TALEP ARTTI

İngiltere’nin AB’den ayrılma ( Brexit) kararı sonrası birçok şirket Londra’daki ofislerini başka ülkelere taşımaya başladı. Dublin’in de şirketlerin en fazla tercih ettiği kentlerden biri olduğu ve emlak fiyatlarının son dönemde fırladığı belirtiliyor.

JP Morgan’ın Dublin’de ofis aldığı Capital Dock bölgesinde artan talep nedeniyle birçok yeni ofis binası inşa ediliyor. Uzmanlar, halen birçok uluslararası şirkete evsahipliği yapan Dublin'in çehresinin birkaç yıl içinde önemli ölçüde değişeceğini belirtiyor.