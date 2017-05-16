Mimar Sinan’ın hamamına 3 milyon dolar isteniyor

Habertürk Gazetesi'nden Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre, Mimar Sinan'ın Fener'de yaşayan Museviler için tasarladığı 453 yıllık İstanbul Fatih'teki Cibali Ayakapı Hamamı, 3 milyon dolarlık satış bedeliyle alıcısını bekliyor.

"ASMA KAT CAHİLLİĞİMİZ"

Yaklaşık 60 yıldır hamamın sahibi olan aile adına konuşan Hasan Yıldırım, "Dedem kerestecilik işiyle uğraşırken işlerini büyütmek için yine bir keresteciden burayı satın almış. Biz bu hamamın içinde büyümemize rağmen, buranın Mimar Sinan'ın bir eseri olduğunu mimar dostumuz Hüseyin Başçetin Çelik'in 2001'de yaptığı araştırmalar sonucunda öğrendik.

Biz satın aldığımızda hamam neredeyse bu haldeymiş. Kereste deposunda metrekare önemli olduğu için bizimkiler hamamın içine 1982'de maalesef asma kat inşa etmişler. Bu asma kat yapıya zarar vermese de şimdiki aklımızla baktıkça üzülüyoruz. Keşke yapılmasaydı, cahillik diyoruz. 1997'de buralar boşaltılıp, biz de İkitelli Keresteciler Sitesi'ne taşınınca yapı atıl kaldı" dedi.

"GÜCÜMÜZ YETMEZ"

Hamamın restorasyonuna kendi güçlerinin yetmeyeceğini belirten Yıldırım, "Zaten yetseydi kesinlikle satmazdık. O yüzden bunu başarabilecek güçlü yatırımcılar arıyoruz. Burayı kiralayarak restoran yapmak istediler, ancak gönlümüz razı olmadı. Tabii ki alıcısına karışma şansımız yok. Nasıl isterse o şekilde kullanacaktır. Örneğin hamam İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınabilir, bir kültür merkezine çevrilebilir. Bu aile olarak bizim de hoşumuza gider" diye konuştu.

TARİHİ HAMAMIN SAHİBİ: İSTENEN FİYAT GERÇEK DEĞERİDİR

Hamamın 4 yıl önce kamulaştırılmak istendiğini ancak çok küçük bir rakam teklif edildiği için dava açarak kazandıklarını söyleyen Hasan Yıldırım, "Belirlediğimiz fiyat uzun araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Bugün için ne eksik ne de fazla fiyat vermek istemedik. Dedemin o zaman ödediği parayı altına çevirdiğimizde bu fiyata yakın bir miktar çıkıyor. Gerçek değeri ne ise istenen fiyat odur" dedi.