Fındık toplama makinesi, Fındık süpürme makinesi
İŞ-YAŞAM

Çiftçiye fındık toplama ve süpürme makinesi hibe edildi

Ünye ilçesinde, bir fındık firması tarafından üreticiler için 8'er adet fındık toplama ve süpürme makineleri hibe edildi

16 Mayıs 2017 Salı, 09:24:31 Güncelleme: 09:27:26 AA

Ünye ilçesinde, bir fındık firması tarafından üreticiler için 8'er adet fındık toplama ve süpürme makineleri hibe edildi. 

"Çiftçiyle El Ele" projesi kapsamında, 8'er adet fındık toplama ve fındık süpürme makinesi, protokolle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, protokol töreninde yaptığı konuşmada, fındık rekoltesi ve fiyatı iyi olduğunda herkesin mutluluk duyduğunu belirtti. Fındığın bir nimet olduğunu söyleyen Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nimetten başka da buralarda ürün elde etmek mümkün değil. Çünkü düz bir mekan, düz bir tarla bulmak hemen hemen imkansız. Allah buraya fındık için uygun iklim vermiş, insanlarımız da bunu keşfederek her yeri fındık bahçeleriyle donatmışlar. Bununla da geçimlerini sağlıyorlar. Bu makine sayesinde işçilik çok ucuza gelecek. Fındıklar tam olgunlaşınca toplanacak, bu da birçok açıdan fayda sağlayacaktır. Ordu için güzel bir kazanım olduğuna inanıyorum."

İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de makinenin, üretim maliyetinin düşürülmesine katkı yapacağını ifade ederek, "Belki adet olarak çok fazla makine değilmiş gibi göze çarpsa da örnek teşkil etmesi noktasında çığır açacağını ve yaygın bir şekilde kullanılarak üretimin arttırılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz da fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya, maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmaların esas amaç olduğunu dile getirerek, "Yani maliyeti düşürüp verimi artırmayı amaçlıyoruz. Fındıkta en önemli maliyetlerden birisi de işçilik maliyeti. Makinelerle fındığı zamanında hasat etmiş olacağız. Böylece, randıman da artmış olacak. Üreticimiz randıman artışıyla da kazanmış olacak." diye konuştu.

Makineleri hibe eden Durak Fındık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak da amaçlarının çiftçinin maliyetini düşürmek olduğunu ifade etti.

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