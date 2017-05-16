Murat Çetinkaya
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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya FSB'nin eşbaşkanı oldu

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya küresel finansal sistemi izleyen ve tavsiyelerde bulunan uluslararası bir kuruluş olan Financial Stability Board'un (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi Bölgesel Danışma Grubu'nun Eşbaşkanlığına getirildi.

16 Mayıs 2017 Salı, 09:45:31 Güncelleme: 09:51:29 Reuters

ABD, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkeleri de barındıran ve FSB ulusal finansal otoriteleri ve uluslararası standart belirleyici
kurumlarla bir arada çalışarak finansal istikrarın kuvvetlendirilmesi için denetleyici, düzenleyici vb finansal politikaların geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

FSB'den yapılan açıklamaya göre Çetinkaya'nın görevi 30 Haziran'dan itibaren başlayacak. Çetinkaya'nın eşbaşkanlığı döneminde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin diğer eşbaşkanlığı görevini ise Katar'ın devlet yatırım fonu olan Qatar Investment Authority'nin (QIA) CEO'su ve Katar Merkez Bankası Başkanı Sheikh Abdullah bin Mohamed bin Saud al-Thani yürütecek.

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