Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya FSB'nin eşbaşkanı oldu

ABD, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkeleri de barındıran ve FSB ulusal finansal otoriteleri ve uluslararası standart belirleyici

kurumlarla bir arada çalışarak finansal istikrarın kuvvetlendirilmesi için denetleyici, düzenleyici vb finansal politikaların geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

FSB'den yapılan açıklamaya göre Çetinkaya'nın görevi 30 Haziran'dan itibaren başlayacak. Çetinkaya'nın eşbaşkanlığı döneminde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin diğer eşbaşkanlığı görevini ise Katar'ın devlet yatırım fonu olan Qatar Investment Authority'nin (QIA) CEO'su ve Katar Merkez Bankası Başkanı Sheikh Abdullah bin Mohamed bin Saud al-Thani yürütecek.