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Domates yasağındaki kısıtlamalar zamanla kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Soçi'deki toplantısında gündeme gelen domates yasağının gevşetilmesi planlanıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 10:18:30 Güncelleme: 10:21:41

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yelena Astrakhantseva hükümet yetkilileri, perakendeciler, domates üreticileri ile Türk domatesine uygulanan yasakla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Businessht'nin haberine göre, toplantıya katılan Rusya Ulusal Meyve ve Sebze Birliği Başkanı Sergey Korolev Rusya'nın Rus üreticileri zarara uğratmadan söz konusu regülasyonları nasıl gevşeteceği ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

İki liderin Mayıs ayı başlarında gerçekleşen görüşmesinde ekonomik kısıtlamaların her yönden ele alındığını aktaran Putin, domates dışında kısıtlamaların kaldırılması için mutabık kaldıklarını duyurmuştu. Yaptırımların her şekilde ekonomiyi zedeleyeceğini ifade eden Putin "Pazarımızı Türk domatesine sonsuza kadar kapatamayız. Türkiye'de üretilen domateslerin daha ucuz olduğunu anlıyorum fakat Rusya'nın kendi tarım sektörünü geliştirmesi (kendi domatesini kendisinin üretmesi) gerekiyor. Kısıtlamalar zamanla kaldırılacak" ifadesini de sözlerine eklemişti.

Rus lider Putin'in domates hariç birçok sınırlandırmayı kaldırdıklarını açıklamasıyla ilgili Erdoğan ise, "Gerekirse alternatif pazarlar da bulunur. Karar oradaki üreticileri korumak adına" diye konuşmuştu.

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