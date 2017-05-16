Türk fimalarında Moldova'ya 300 milyon dolar seviyesinde yatırım yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Mayıs ayı başındaki Moldova ziyareti kapsamında Türk özel sektör heyetinin de verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Moldova'da 1994'ten bu yana bin 300 Türk yatırımı yapıldığını belirten Vardan, Türk firmalarının bu ülkeye yaptığı toplam yatırım miktarının 300 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.



Moldova'daki Türk yatırımlarının büyük bölümünün üçüncü ülkeler üzerinden yapıldığını aktaran Vardan, bu ülkedeki Türk yatırımcıların ağırlıklı olarak inşaat, bilgi iletişim teknolojileri, gıda, içecek ve tütün ürünleri, konaklama ve yiyecek hizmeti alanlarında faaliyet gösterdiğini kaydetti.



Vardan, iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "1.4 milyar nüfuslu Hindistan'a yaklaşık 640 milyon dolarlık mal satarken, 3 milyon nüfuslu Moldova'ya 240 milyon dolarlık mal satıyoruz. Nüfus bazında oranlama yapacak olursak Moldova'nın bizim açımızdan daha verimli bir ülke olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.



Mevcut ticaret rakamlarının yeterli olmadığını belirten Vardan, Türkiye'nin Moldova'ya ihracatını ilk olarak 500 milyon dolara, uzun vadede ise 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ömer Cihad Vardan, Türkiye ile Moldova arasındaki tarihsel bağlara işaret ederek, "Orada Türkiye'ye yönelik algı ve beklenti çok yüksek. Türkiye ve Türkleri çok seviyorlar" dedi.Moldova ile Türkiye arasında 1 Kasım 2016'da serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Vardan, "Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, çifte vergilendirmeyi önleme, ticaret ve ekonomi iş birliği anlaşmalarımız var. Bütün bu anlaşmalarla iki ülke arasında ticaretin gelişmesinin önünde hemen hemen engel kalmadı" diye konuştu.Moldova'da hemen her alanda yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Vardan, tarım, tekstil, sanayi enerji ve altyapı alanlarında yatırım, ticaret ve iş birliği imkanları bulunduğunu bildirdi.DEİK olarak iş insanlarına iş yapabilmelerine imkan sağlayacak ortam hazırladıklarını ifade eden Vardan, "Moldova'da iki ülke iş insanları 250'ye yakın ikili görüşme gerçekleştirdi. Orada planladığımız 3 saatlik görüşme süresi yetmedi. Millet salondan çıkmak istemedi. Bu da ilgiyi gösteriyor. Somut iş bağlantıları kuruldu. Kapılar açıldı, bundan sonra buradan yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

DEİK Başkanı Vardan, Moldova Başbakanı Pavel Filip'in de Türk iş insanlarını ve yatırımcılarını ülkesine davet ettiğini hatırlatarak, "İlişkilerimiz son derece iyi ve düzgün. Türkiye'yi bekliyorlar ve daha fazla iş yapmak istiyorlar" dedi.Yaklaşık 3.5 milyon nüfusa sahip Moldova'da GSYH'nin 6.4 milyar dolar, kişi başı milli gelirin ise 5 bin 500 dolar olduğunu aktaran Vardan, ülke ekonomisinin genel anlamda tarıma dayandığını, iş gücünün yüzde 24'ünün tarımda çalıştığını söyledi.