Twenty-First Century Fox, Warren Buffett, taciz skandalı
İŞ-YAŞAM

Buffett, taciz skandalı sonrası Fox'taki tüm hisselerini sattı

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan ABD’li yatırımcı Warren Buffett’ın taciz skandalı nedeniyle sarsılan Twenty-First Century Fox’taki 290 milyon dolarlık hissesini sattığı ortaya çıktı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:40:00 Güncelleme: 12:57:07 HABERTURK.COM

haberturk.com’un Fortune dergisine dayanarak derlediği habere göre, Warren Buffett’ın sahip olduğu Berkshire Hathaway şirketi, Twenty-First Century Fox’taki hisselerini bir süre önce sattı.

Fox News, cinsel tacizle suçlanan televizyon programcısı Bill O'Reilly’i geçen ay işten çıkarmıştı. Fox News ve çatı şirketi Twenty-First Century Fox'un, beş kadın çalışanın 2002 yılından bu yana O'Reilly hakkındaki cinsel taciz şikayetlerini yasal anlaşma yoluyla çözdüğü belirtilmişti.

İddiaların ardından birçok şirket, O'Reilly’nin “The O'Reilly Factor" isimli günlük haber-yorum programında yayınlanan reklamlarını çektiklerini duyurmuşlardı.

EN KÖTÜ YATIRIMLARINDAN BİRİ

Skandal nedeniyle Fox’un hisseleri yüzde 14 değer kaybetti. Ünlü yatırımcı Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketi de, mart sonunda şirketteki 290 milyon değerindeki hissesini sattı.

Berkshire Hathaway satışın nedeniyle ilgili açıklama yapmazken, Buffett’ın Fox’un cinsel taciz skandalıyla ilgili yaklaşımından ve taciz iddialarını örtbas ettiği suçlamalarından rahatsız olduğu belirtiliyor.

Buffett’ın 2014’te hisse aldığı Fox’taki yatırımı, ünlü işadamının bugüne kadarki en kötü yatırımlarından biri olarak niteleniyor.

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