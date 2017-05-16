Asırlık dondurmanın 65 yıllık ustası Fatma nine

Süt, şeker, salep ve meyan köküyle hazırlanan, 150 yıllık geçmişe sahip Görele dondurmasının en yaşlı ustaları arasında 85 yaşındaki Fatma Avcı bulunuyor.
Dondurma yapmayı büyüklerinden öğrenen ve 65 yıldır bu işi yapan Fatma nine, mesleğin sırlarını oğluna da öğretti. İlçede dondurma yapmayı bilenlerin en yaşlıları arasında yer alan Fatma Avcı, dondurmanın incelikleri konusunda oğluna yardımcı olmayı sürdürüyor.
Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Görele dondurmasının eskiden beri hiç değişmediğini söyledi.
Dondurma yapmayı 20 yaşında kayınpederi ve kayınvalidesinden öğrendiğini anlatan Avcı, 1952 yılından bu yana dondurma üretmeye devam ettiğini belirtti.
Geçmişte dondurmayı soğutmak için buz kullandıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:
"Eskiden böyle şartlar yoktu, karları yığın yapardık, o yığınları kar kuyularına taşıyorduk, kuyuya birileri giriyordu, sepetlerle karları yerleştiriyorduk. Üzerini de iyi kapatırdık erimesin diye. Sonra o kuyudaki karları derin dondurucu niyetine kullanırdık. Eskiden çilemiz çoktu, şimdilerde dondurma yapmak kolaylaştı. Dondurmayı yaptıktan sonra kütüklerden yaptığımız fıçılara doldurup katırlarla çarşıya götürürdük."
Avcı, Görele dondurmasının geçmişte ticari amaçla yapılmadığını dile getirerek, "Eskiden köylerde düğün oluyordu orada yapıyorlardı, ikram ediyorlardı. Sonraları para için satılmaya başlandı. Şimdi satışları da güzel, pazarlarda da satıyorlar." dedi.