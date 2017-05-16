Asırlık dondurmanın 65 yıllık ustası Fatma nine

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Geçmişte dondurmayı soğutmak için buz kullandıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Eskiden böyle şartlar yoktu, karları yığın yapardık, o yığınları kar kuyularına taşıyorduk, kuyuya birileri giriyordu, sepetlerle karları yerleştiriyorduk. Üzerini de iyi kapatırdık erimesin diye. Sonra o kuyudaki karları derin dondurucu niyetine kullanırdık. Eskiden çilemiz çoktu, şimdilerde dondurma yapmak kolaylaştı. Dondurmayı yaptıktan sonra kütüklerden yaptığımız fıçılara doldurup katırlarla çarşıya götürürdük."