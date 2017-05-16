Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç yaptığı açıklamada, dünyayla rekabet edilebilmeleri için ham maddeye aynı şartlarda ulaşmaları gerektiğini söyledi.
Önemli girdilerinden olan ağaç ve orman ürünlerinde indirim beklediklerini dile getiren Güleç, şunları kaydetti:
"Türkiye'de odun pahalı. Ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonların, bu yıl içinde kaldırılmasını bekliyoruz çünkü ağaç ve orman ürünleri üzerine yüzde 13 civarında fon geliyor. Dünya ile rekabete göre karşılaştırdığımız zaman odun pahalı hale geliyor. 36 bin mobilya üreticimiz var. Devletimiz çok büyük bir imkan verdi bize. Mobilya sektörünün büyümesi, dünya ile rekabet edebilmesi için önümüzü açtı. Devlet yüzde 10 fedakarlık yaparken, ham madde firmaları da en az yüzde 10 fedakarlık yapmalı"
Hatta devletimiz yüzde 10 fedakarlık yapıyorsa onların yüzde 20 yapması lazım çünkü parayı kazanan onlar. Mobilya sektörü ciddi anlamda hem emek yoğun hem de malzeme dostu olan bir sektör.
Güleç, 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedeflerinin bulunduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: