Ağaç ve orman ürünlerine yüzde 13 civarında fon geliyor

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"Türkiye'de odun pahalı. Ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonların, bu yıl içinde kaldırılmasını bekliyoruz çünkü ağaç ve orman ürünleri üzerine yüzde 13 civarında fon geliyor. Dünya ile rekabete göre karşılaştırdığımız zaman odun pahalı hale geliyor. 36 bin mobilya üreticimiz var. Devletimiz çok büyük bir imkan verdi bize. Mobilya sektörünün büyümesi, dünya ile rekabet edebilmesi için önümüzü açtı. Devlet yüzde 10 fedakarlık yaparken, ham madde firmaları da en az yüzde 10 fedakarlık yapmalı"