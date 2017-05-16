Ağaç ve orman ürünlerine yüzde 13 civarında fon geliyor
16 Mayıs 2017 Salı, 16:21:09 | Güncelleme: 17:10:25
AA
KDV indirimiyle canlanan mobilya sektörünün temsilcileri, ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonların kaldırılmasını ve malzeme fiyatlarının ucuzlamasını bekliyor. Ağaç ve orman ürünleri üzerine yüzde 13 civarında fon geliyor
1
1|13
Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç yaptığı açıklamada, dünyayla rekabet edilebilmeleri için ham maddeye aynı şartlarda ulaşmaları gerektiğini söyledi.
2
2|13
Önemli girdilerinden olan ağaç ve orman ürünlerinde indirim beklediklerini dile getiren Güleç, şunları kaydetti:
3
3|13
"Türkiye'de odun pahalı. Ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonların, bu yıl içinde kaldırılmasını bekliyoruz çünkü ağaç ve orman ürünleri üzerine yüzde 13 civarında fon geliyor. Dünya ile rekabete göre karşılaştırdığımız zaman odun pahalı hale geliyor. 36 bin mobilya üreticimiz var. Devletimiz çok büyük bir imkan verdi bize. Mobilya sektörünün büyümesi, dünya ile rekabet edebilmesi için önümüzü açtı. Devlet yüzde 10 fedakarlık yaparken, ham madde firmaları da en az yüzde 10 fedakarlık yapmalı"
4
4|13
Hatta devletimiz yüzde 10 fedakarlık yapıyorsa onların yüzde 20 yapması lazım çünkü parayı kazanan onlar. Mobilya sektörü ciddi anlamda hem emek yoğun hem de malzeme dostu olan bir sektör.
5
5|13
Güleç, 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedeflerinin bulunduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
6
6|13
"Mobilya sektörümüz dünya pazarından pay alıyor. 15 yıl önce dünyada 23'üncü sırada olan sektörümüz, şu anda ihracat sıralamasında 12'nci sıraya yükseldi. Hedefimiz dünyada ilk 5. Bunun için malzemeyi dünya standartlarında almamız lazım"
7
7|13
"HAM MADDE FİYATLARIMIZIN YÜKSELMESİ ÜZÜCÜ OLDU"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Ürünleri Sektör Meclisi Başkanı Ercan Ata da KDV indiriminin ardından perakende satışlarda önemli bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.
8
8|13
Sektörün, bu indirimin çok faydasını gördüğünü dile getiren Ata, yurt dışı kaynaklı ham madde maliyetlerinin yüksekliğinin ise kendilerini olumsuz etkilediğini anlattı.
9
9|13
Bir süre önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıyla görüşme yaptıklarını anlatan Ata, şöyle konuştu:
10
10|13
Bakanlarımıza ham madde fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yaşadığımız sorunları aktardık. Ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonların kaldırılmasıyla ilgili sektör olarak uğraştık ve onun sözünü de aldık.
HABERİN DEVAMI
11
11|13
"Bizim beklentimiz, o fonların kalkmasıyla malzeme fiyatlarının ucuzlaması. KDV indiriminin ardından işler düzeldi, üreticiler biraz iş yapmaya başladı. Daha güzel işler yapmaya çalışırken yurt dışı kaynaklı olarak ham madde fiyatlarımızın yükselmesi üzücü oldu. Aslında biz aynı gemideyiz."
12
12|13
Dünyada sünger ham maddesini üreten 3-4 firmanın olduğunu, bunların da fiyatlarda istedikleri gibi oynadığını vurgulayan Ata, şu açıklamalarda bulundu:
13
13|13
"İthalatı önleyeceksek, ana ham maddeyle ithalattaki cari açığı azaltacaksak, bence bu tür stratejik ürünlere düzgün yatırımlar yapılması gerekiyor. Bu, dünyaya satılacak bir ürün. Döviz düştü, borsa yükseldi. Aslında işlerde biraz hareketlendi.
Bunu fırsat olarak değerlendirmemek lazım. Hepimizin birbirine sahip çıkması gerekiyor"