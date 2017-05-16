İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Equistone Partners şirketi, 1886 yılında kurulan ve İngiltere’nin kurutulmuş meyve-sebze alanındaki en büyük firmalarından olan Whitworths'u Türk şirketi Anatolia’ya satmaya karar verdi. Equistone’un 2013’te yaptığı yatırımın ardından Whitworths’un değeri 90 milyon sterline yükselmişti.

GEÇEN AY SATIŞA ÇIKMIŞTI

Merkezi Wellingborough, Northamptonshire’da bulunan Whitworths’un satışa çıkarıldığı haberi, geçen ay basına yansımıştı.

Anatolia’nın Whitworths’u satın almak için ne kadar ödediği konusunda bir açıklama yapılmadı. İki şirketin 38 yıllık bir ticaret ilişkisi olduğu kaydedildi.

Satın almanın ardından mevcut Whitworths yönetiminin faaliyetlerine devam edeceği belirtiliyor. Şirketten bir sözcü, “Bu Whitworths için heyecan verici bir olanak ve tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için uzun vadeli faydalar sağlayacak. Yolculuğumuzun geleceği ile ilgili planları paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Öte yandan Whitworth açıklamasında da “Şirketler birleşerek Avrupa’nın en büyül kurutulmuş meyve ve kuruyemiş işletmesini oluşturacak. Yeni işbirliği Whitworths markasının hem İngiltere’de hem de uluslararası alanda büyümesine fırsat sağlayacak. Ayrıca perakende alanındaki müşterilerimizin ve onların markalarının uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak paketleme tesislerine de yatırım yapma fırsatı oluşacak" denildi.

ANATOLIA 52 YILLIK FİRMA

1886 yılında kurulan İngiliz Whitworths, 40 yıla yakın bir süredir Anatolia’nın kuru meyve sektöründe önemli bir müşterisi konumunda bulunuyordu. 450 kişinin çalıştığı İngiliz firmasının cirosu ise 150 milyon euro.

1965 yılında kurulan Anatolia Tarım ise kurutulmuş meyve konusunda faaliyet gösteriyor. İzmir'de 7 bin 500 metrekarelik bir tesisle faaliyet gösteren firmanın yıllık 10 bin ton kurutma kapasitesi bulunuyor.