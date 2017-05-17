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Hız tespit sistemi değişiyor

Otoyollardaki hız tespit sistemi değişiyor. 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda HGS/OGS giriş çıkış gişeleri arasındaki ortalama hızlar ölçülecek ve ihlali bulunanlara cezai işlem uygulanacak.

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:58:11 Güncelleme: 09:13:58 İHA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yeni bir protokol imzalandı.

Protokol kapsamında; araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızları tespit edilecek. Yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilmesi mümkün olacak.

1 TEMMUZ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan bu sistemle; sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına tanınan hız limitleri üzerinde araç kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek, aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlandığı kaydedildi.

HANGİ OTOYOLLARDA BAŞLAYACAK?

Sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.

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